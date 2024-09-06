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Экс-министр экономики Сирии рассказала о последствиях санкций против страны - РИА Новости, 06.09.2024
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13:58 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/siriya-1971044166.html
Экс-министр экономики Сирии рассказала о последствиях санкций против страны
Экс-министр экономики Сирии рассказала о последствиях санкций против страны - РИА Новости, 06.09.2024
Экс-министр экономики Сирии рассказала о последствиях санкций против страны
Западные экономические санкции против Сирии привели к тому, что многие сирийские семьи вынуждены отказаться от обучения детей в школах в этом году на фоне... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:58
2024-09-06T13:58
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ДАМАСК, 6 сен - РИА Новости. Западные экономические санкции против Сирии привели к тому, что многие сирийские семьи вынуждены отказаться от обучения детей в школах в этом году на фоне резкого падения уровня жизни, заявила РИА Новости экс-министр экономики страны Ламия Асы. "Экономические санкции сильно повлияли на уровень жизни. С началом учебного года многие семьи не смогли обеспечить детям всё необходимое для школы, включая одежду и канцтовары, в итоге многие были вынуждены отказаться от школьного обучения", - сказала она. Несмотря на то, что американская администрация не продлила в этом году "закон Цезаря", принятый в конце 2019 года с целью усилить санкционное давление на Дамаск, экономическая ситуация в Сирии остается сложной из-за действующих санкций со стороны Евросоюза и США, отметила Асы. По ее словам, уровень жизни в стране упал настолько, что многие семьи вынуждены распродавать имущество или жить на средства, присылаемые работающими за рубежом родственниками, разрыв между доходами населения и расходами на товары первой необходимости "растет практически ежедневно". "Для постепенного улучшения уровня жизни населения необходимо вывести сирийскую экономику из изоляции, что возможно только с отменой европейских и американских санкций, а также принять ряд внутренних мер для повышения экономической эффективности предприятий", - сказала она. При этом нормализация отношений Сирии с арабскими странами в политический плоскости не влечет за собой существенного улучшения в экономике страны, поскольку "арабские инвесторы ощущают, что Сирия все еще существует в условиях политических рисков, а западные санкции препятствуют какому-либо прогрессу в экономических отношениях", отметила экс-министр. "Инфраструктура в Сирии развита слабо и нуждается в реконструкции, покупательная способность населения низкая, поэтому инвесторы видят высокие риски вложений в экономику страны, внутренний рынок которой настолько ослаблен", - пояснила она. Сирия находится под санкциями США, ЕС и ряда отдельных стран с начала кризиса в стране в 2011 году. В 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого закона Цезаря, под действие которого, помимо сирийских организаций, также попадали и другие государства, взаимодействующие с Дамаском.
https://ria.ru/20240730/pisma-1962829979.html
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цены на нефть, сирия, сша, дамаск (город), дональд трамп, евросоюз
Цены на нефть, Сирия, США, Дамаск (город), Дональд Трамп, Евросоюз
Экс-министр экономики Сирии рассказала о последствиях санкций против страны

Экс-министр экономики Асы: сирийские семьи отказались от обучения детей в школах

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСирийские дети
Сирийские дети - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Сирийские дети
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 6 сен - РИА Новости. Западные экономические санкции против Сирии привели к тому, что многие сирийские семьи вынуждены отказаться от обучения детей в школах в этом году на фоне резкого падения уровня жизни, заявила РИА Новости экс-министр экономики страны Ламия Асы.
"Экономические санкции сильно повлияли на уровень жизни. С началом учебного года многие семьи не смогли обеспечить детям всё необходимое для школы, включая одежду и канцтовары, в итоге многие были вынуждены отказаться от школьного обучения", - сказала она.
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Несмотря на то, что американская администрация не продлила в этом году "закон Цезаря", принятый в конце 2019 года с целью усилить санкционное давление на Дамаск, экономическая ситуация в Сирии остается сложной из-за действующих санкций со стороны Евросоюза и США, отметила Асы.
По ее словам, уровень жизни в стране упал настолько, что многие семьи вынуждены распродавать имущество или жить на средства, присылаемые работающими за рубежом родственниками, разрыв между доходами населения и расходами на товары первой необходимости "растет практически ежедневно".
"Для постепенного улучшения уровня жизни населения необходимо вывести сирийскую экономику из изоляции, что возможно только с отменой европейских и американских санкций, а также принять ряд внутренних мер для повышения экономической эффективности предприятий", - сказала она.
При этом нормализация отношений Сирии с арабскими странами в политический плоскости не влечет за собой существенного улучшения в экономике страны, поскольку "арабские инвесторы ощущают, что Сирия все еще существует в условиях политических рисков, а западные санкции препятствуют какому-либо прогрессу в экономических отношениях", отметила экс-министр.
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"Инфраструктура в Сирии развита слабо и нуждается в реконструкции, покупательная способность населения низкая, поэтому инвесторы видят высокие риски вложений в экономику страны, внутренний рынок которой настолько ослаблен", - пояснила она.
Сирия находится под санкциями США, ЕС и ряда отдельных стран с начала кризиса в стране в 2011 году. В 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого закона Цезаря, под действие которого, помимо сирийских организаций, также попадали и другие государства, взаимодействующие с Дамаском.
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