https://ria.ru/20240906/siriya-1971044166.html

Экс-министр экономики Сирии рассказала о последствиях санкций против страны

Экс-министр экономики Сирии рассказала о последствиях санкций против страны - РИА Новости, 06.09.2024

Экс-министр экономики Сирии рассказала о последствиях санкций против страны

Западные экономические санкции против Сирии привели к тому, что многие сирийские семьи вынуждены отказаться от обучения детей в школах в этом году на фоне... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:58

2024-09-06T13:58

2024-09-06T13:58

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дамаск (город)

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ДАМАСК, 6 сен - РИА Новости. Западные экономические санкции против Сирии привели к тому, что многие сирийские семьи вынуждены отказаться от обучения детей в школах в этом году на фоне резкого падения уровня жизни, заявила РИА Новости экс-министр экономики страны Ламия Асы. "Экономические санкции сильно повлияли на уровень жизни. С началом учебного года многие семьи не смогли обеспечить детям всё необходимое для школы, включая одежду и канцтовары, в итоге многие были вынуждены отказаться от школьного обучения", - сказала она. Несмотря на то, что американская администрация не продлила в этом году "закон Цезаря", принятый в конце 2019 года с целью усилить санкционное давление на Дамаск, экономическая ситуация в Сирии остается сложной из-за действующих санкций со стороны Евросоюза и США, отметила Асы. По ее словам, уровень жизни в стране упал настолько, что многие семьи вынуждены распродавать имущество или жить на средства, присылаемые работающими за рубежом родственниками, разрыв между доходами населения и расходами на товары первой необходимости "растет практически ежедневно". "Для постепенного улучшения уровня жизни населения необходимо вывести сирийскую экономику из изоляции, что возможно только с отменой европейских и американских санкций, а также принять ряд внутренних мер для повышения экономической эффективности предприятий", - сказала она. При этом нормализация отношений Сирии с арабскими странами в политический плоскости не влечет за собой существенного улучшения в экономике страны, поскольку "арабские инвесторы ощущают, что Сирия все еще существует в условиях политических рисков, а западные санкции препятствуют какому-либо прогрессу в экономических отношениях", отметила экс-министр. "Инфраструктура в Сирии развита слабо и нуждается в реконструкции, покупательная способность населения низкая, поэтому инвесторы видят высокие риски вложений в экономику страны, внутренний рынок которой настолько ослаблен", - пояснила она. Сирия находится под санкциями США, ЕС и ряда отдельных стран с начала кризиса в стране в 2011 году. В 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого закона Цезаря, под действие которого, помимо сирийских организаций, также попадали и другие государства, взаимодействующие с Дамаском.

https://ria.ru/20240730/pisma-1962829979.html

https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html

https://ria.ru/20240802/zapad-1963587954.html

сирия

сша

дамаск (город)

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цены на нефть, сирия, сша, дамаск (город), дональд трамп, евросоюз