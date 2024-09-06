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Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина - РИА Новости, 06.09.2024
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12:30 06.09.2024 (обновлено: 17:12 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина - РИА Новости, 06.09.2024
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале отреагировала на публикации в американских СМИ, где ее... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:30
2024-09-06T17:12
общество
маргарита симоньян
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале отреагировала на публикации в американских СМИ, где ее назвали медиакоролевой Путина."Медиакоролева Путина — это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински — потом его на диету сажай!" — написала она.Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения затронули Симоньян и некоторых топ-менеджеров. Кроме того, Госдеп ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон, от них потребуется сообщать о работающем в США персонале и имуществе.После этого радиостанция NPR заявила, что телеканал RT смог завоевать в Америке реальную аудиторию.
https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html
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общество, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Общество, Маргарита Симоньян, Санкции США против "России сегодня" и RT
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина

Симоньян попросила американских журналистов не кормить ее тщеславие фастфудом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня"
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале отреагировала на публикации в американских СМИ, где ее назвали медиакоролевой Путина.
"Медиакоролева Путина — это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински — потом его на диету сажай!" — написала она.
Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения затронули Симоньян и некоторых топ-менеджеров. Кроме того, Госдеп ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон, от них потребуется сообщать о работающем в США персонале и имуществе.
После этого радиостанция NPR заявила, что телеканал RT смог завоевать в Америке реальную аудиторию.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Симоньян заявила о паранойе у западных СМИ после обвинений США в адрес RT
5 сентября, 18:09
 
ОбществоМаргарита СимоньянСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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