https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина - РИА Новости, 06.09.2024
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале отреагировала на публикации в американских СМИ, где ее... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:30
2024-09-06T12:30
2024-09-06T17:12
общество
маргарита симоньян
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале отреагировала на публикации в американских СМИ, где ее назвали медиакоролевой Путина."Медиакоролева Путина — это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински — потом его на диету сажай!" — написала она.Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения затронули Симоньян и некоторых топ-менеджеров. Кроме того, Госдеп ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон, от них потребуется сообщать о работающем в США персонале и имуществе.После этого радиостанция NPR заявила, что телеканал RT смог завоевать в Америке реальную аудиторию.
https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Общество, Маргарита Симоньян, Санкции США против "России сегодня" и RT
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
Симоньян попросила американских журналистов не кормить ее тщеславие фастфудом