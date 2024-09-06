https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html

Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина

Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина - РИА Новости, 06.09.2024

Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале отреагировала на публикации в американских СМИ, где ее... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:30

2024-09-06T12:30

2024-09-06T17:12

общество

маргарита симоньян

санкции сша против "россии сегодня" и rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956599572_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_4334b75e82be981648d25be91fcff7d2.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале отреагировала на публикации в американских СМИ, где ее назвали медиакоролевой Путина."Медиакоролева Путина — это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински — потом его на диету сажай!" — написала она.Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения затронули Симоньян и некоторых топ-менеджеров. Кроме того, Госдеп ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон, от них потребуется сообщать о работающем в США персонале и имуществе.После этого радиостанция NPR заявила, что телеканал RT смог завоевать в Америке реальную аудиторию.

https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html

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общество, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt