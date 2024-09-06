https://ria.ru/20240906/simferopol-1971149500.html

В многоэтажке в Симферополе произошло задымление

В многоэтажке в Симферополе произошло задымление - РИА Новости, 06.09.2024

В многоэтажке в Симферополе произошло задымление

Задымление возникло в многоэтажке Симферополя, проводится эвакуация людей с верхних этажей, сообщат пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:51

2024-09-06T18:51

2024-09-06T18:56

происшествия

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Задымление возникло в многоэтажке Симферополя, проводится эвакуация людей с верхних этажей, сообщат пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании и задымлении на лестничной клетке на 7-м этаже 9-ти этажного дома по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова", - сказали в пресс-службе журналистам. По данным спасателей, проводится эвакуация людей с верхних этажей. Работает звено газодымозащитной службы.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1970071703.html

симферополь

россия

республика крым

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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым