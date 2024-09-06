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В многоэтажке в Симферополе произошло задымление - РИА Новости, 06.09.2024
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18:51 06.09.2024 (обновлено: 18:56 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/simferopol-1971149500.html
В многоэтажке в Симферополе произошло задымление
В многоэтажке в Симферополе произошло задымление - РИА Новости, 06.09.2024
В многоэтажке в Симферополе произошло задымление
Задымление возникло в многоэтажке Симферополя, проводится эвакуация людей с верхних этажей, сообщат пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:51
2024-09-06T18:56
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Задымление возникло в многоэтажке Симферополя, проводится эвакуация людей с верхних этажей, сообщат пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании и задымлении на лестничной клетке на 7-м этаже 9-ти этажного дома по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова", - сказали в пресс-службе журналистам. По данным спасателей, проводится эвакуация людей с верхних этажей. Работает звено газодымозащитной службы.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1970071703.html
симферополь
россия
республика крым
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В многоэтажке в Симферополе произошло задымление

МЧС: в Симферополе из многоэтажки эвакуируют людей из-за задымления

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Задымление возникло в многоэтажке Симферополя, проводится эвакуация людей с верхних этажей, сообщат пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ.
"Поступило сообщение о возгорании и задымлении на лестничной клетке на 7-м этаже 9-ти этажного дома по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова", - сказали в пресс-службе журналистам.
По данным спасателей, проводится эвакуация людей с верхних этажей. Работает звено газодымозащитной службы.
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ПроисшествияСимферопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
 
 
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