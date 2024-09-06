https://ria.ru/20240906/shtraf-1971142553.html
Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 06.09.2024
Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста-иноагента Константина Эггерта* за отсутствие маркировки в постах, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:14
2024-09-06T18:14
2024-09-06T18:14
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30002/24/300022469_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_532dc253b89da05c68c85301720bd04c.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста-иноагента Константина Эггерта* за отсутствие маркировки в постах, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Эггерт* Константин Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ", — сказала собеседница агентства. Суд назначил Эггерту* административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, в этот же день за аналогичные правонарушения были оштрафованы на 30 и 40 тысяч рублей соответственно представитель центра "Мемориал" Сергей Давидис* и журналист Иван Филиппов*.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20240906/minyust-1971116416.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30002/24/300022469_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_256a011a5590a988d69d8887e044a8b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Эггерта оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста-иноагента Константина Эггерта* за отсутствие маркировки в постах, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Эггерт* Константин Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ", — сказала собеседница агентства.
Суд назначил Эггерту* административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Кроме того, в этот же день за аналогичные правонарушения были оштрафованы на 30 и 40 тысяч рублей соответственно представитель центра "Мемориал" Сергей Давидис* и журналист Иван Филиппов*.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов