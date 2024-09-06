Рейтинг@Mail.ru
Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/shtraf-1971142553.html
Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 06.09.2024
Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста-иноагента Константина Эггерта* за отсутствие маркировки в постах, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:14
2024-09-06T18:14
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30002/24/300022469_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_532dc253b89da05c68c85301720bd04c.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста-иноагента Константина Эггерта* за отсутствие маркировки в постах, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Эггерт* Константин Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ", — сказала собеседница агентства. Суд назначил Эггерту* административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, в этот же день за аналогичные правонарушения были оштрафованы на 30 и 40 тысяч рублей соответственно представитель центра "Мемориал" Сергей Давидис* и журналист Иван Филиппов*.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20240906/minyust-1971116416.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30002/24/300022469_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_256a011a5590a988d69d8887e044a8b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Эггерта оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

© РИА НовостиКонстантин фон Эггерт*
Константин фон Эггерт* - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости
Константин фон Эггерт*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста-иноагента Константина Эггерта* за отсутствие маркировки в постах, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Эггерт* Константин Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ", — сказала собеседница агентства.
Суд назначил Эггерту* административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Кроме того, в этот же день за аналогичные правонарушения были оштрафованы на 30 и 40 тысяч рублей соответственно представитель центра "Мемориал" Сергей Давидис* и журналист Иван Филиппов*.
Залина Маршенкулова* - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Журналистку Маршенкулову* внесли в реестр иноагентов
Вчера, 17:03
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала