https://ria.ru/20240906/shtraf-1971142553.html

Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 06.09.2024

Журналиста Эггерта* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Таганский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста-иноагента Константина Эггерта* за отсутствие маркировки в постах, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:14

2024-09-06T18:14

2024-09-06T18:14

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста-иноагента Константина Эггерта* за отсутствие маркировки в постах, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Эггерт* Константин Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ", — сказала собеседница агентства. Суд назначил Эггерту* административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, в этот же день за аналогичные правонарушения были оштрафованы на 30 и 40 тысяч рублей соответственно представитель центра "Мемориал" Сергей Давидис* и журналист Иван Филиппов*.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов

https://ria.ru/20240906/minyust-1971116416.html

москва

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2024

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происшествия, москва