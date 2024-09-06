https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971536346.html

В Ливане прокомментировали санкции США против российских СМИ

В Ливане прокомментировали санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 09.09.2024

В Ливане прокомментировали санкции США против российских СМИ

Американские власти вводят санкции против СМИ РФ и других стран в попытке скрыть свое лицемерие и факты нарушения прав человека по всему миру, считает ливанский РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-06T21:30

2024-09-06T21:30

2024-09-09T10:22

сша

россия

маргарита симоньян

антон анисимов

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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БЕЙРУТ, 6 сен - РИА Новости. Американские власти вводят санкции против СМИ РФ и других стран в попытке скрыть свое лицемерие и факты нарушения прав человека по всему миру, считает ливанский политический аналитик и эксперт в области международных отношений Басем Асааф. "В американских санкциях в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и российских СМИ в целом нет ничего удивительного и неожиданного - США давно известны своим лицемерием и дезинформацией лишь с тем, чтобы скрыть правду и защитить себя от многочисленных обвинений в нарушении прав человека, общественных свобод и права народов на самоопределение, что они якобы отстаивают", - сказал Асааф. По мнению эксперта, у США всегда готовы репрессивные меры против других, в том числе с целью ограничить настоящие СМИ и не допустить разоблачения того факта, что Вашингтон сам ведет психологическую войну. "Смотришь на Штаты с их статуей Свободы и с нетерпением ждешь, когда же она переедет в сектор Газа", - добавил он. Член руководства Прогрессивно-социалистической партии Ливана Замер Насер, комментируя санкции против медиагруппы "Россия сегодня", заявил РИА Новости, что американские СМИ очень озабочены внутренними делами других стран, политическими, экономическими и социальными правами их жителей, и вмешиваются в мельчайшие детали. "Но при этом американцы сами боятся своего же оружия, которое используют против других - явные двойные стандарты, что не является чем-то новым для США", - сказал он. По его словам, действия американцев бьют по существующим правилам, это касается не только России, но и других стран. "Основной вопрос, который необходимо задать Штатам: в какой степени они сами придерживаются тех ценностей, которые считают своими, американскими? Разве другие народы не имеют права на собственную личную и общественную жизнь?" - добавил Насер. По его словам, вся современная политика США строится на общем начале в виде санкций в отношении недовольных ею. Он отметил, что в этом контексте следует сосредоточиться на базовых ценностях, на которых изначально строилась международная система, устанавливающая четкие рамки отношений между государствами на основе уважения суверенитета и прав их народов. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".

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https://ria.ru/20240906/hamas-1971035878.html

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970655442.html

https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971196506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt