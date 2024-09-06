Экс-глава МИД Боливии призвал наложить санкции на западные СМИ
Экс-глава МИД Боливии призвал наложить санкции на западные СМИ, а не российские
Телекамеры. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 6 сен - РИА Новости. Санкциям стоит подвергнуть не российские, а западные СМИ, которые уже привыкли дезинформировать людей, заявил РИА Новости бывший глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.
"(Санкции - ред.) показывают, что империализм и западная гегемония продолжают подтверждать свою двойную мораль. В Латинской Америке мы знаем, как западные СМИ всегда дезинформируют. Если говорить о вмешательстве, то в первую очередь санкциям надо бы подвергнуть западные СМИ", - отметил дипломат.
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По словам Мамани, в Латинской Америке новости получают через российские СМИ, так как там есть информация, отличающаяся от той, что передает западная гегемония.
"Поэтому для нас это (введение санкций США - ред.) определенно непропорциональное действие, направленное только на то, чтобы заставить замолчать тех, кто говорит правду, они стремятся остановить тех, кто информирует население, требующее правдивой информации", - сказал Мамани.
Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции , официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".