Рейтинг@Mail.ru
Симоньян получила из США письмо со словами поддержки - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 06.09.2024 (обновлено: 17:38 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971113690.html
Симоньян получила из США письмо со словами поддержки
Симоньян получила из США письмо со словами поддержки - РИА Новости, 06.09.2024
Симоньян получила из США письмо со словами поддержки
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, против которой власти США ввели санкции, сообщила в Telegram-канале, что... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:54
2024-09-06T17:38
сша
вашингтон (штат)
джорджия
маргарита симоньян
санкции сша против "россии сегодня" и rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:798:2048:1950_1920x0_80_0_0_2e7aeec10768c79729ad06161f49f538.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, против которой власти США ввели санкции, сообщила в Telegram-канале, что получила из штата Джорджия письмо со словами поддержки. "Продолжаем получать письма поддержки", — написала она. Автор послания рассказал, что услышал эфир RT, в котором ведущая Никки Аарон задалась вопросом, остались ли у RT американские зрители после закрытия бюро телеканала в Вашингтоне."Пожалуйста, заверьте госпожу Аарон, что 1) мы здесь и 2) нас миллионы!" — написал Ли из штата Джорджия. Симоньян, в свою очередь, отметила, что ради таких зрителей RT и "прокладывает партизанские тропы".Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они затронули главреда медиагруппы и некоторых топ-менеджеров. Американский Минюст утверждает, что RT нанимал крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы в США.Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что "все западные СМИ зашлись в приступе паранойи".
https://ria.ru/20240906/hamas-1971035878.html
https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971097805.html
сша
вашингтон (штат)
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:606:2048:2142_1920x0_80_0_0_79888c710fcf8ed7ac02625b034d64af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), джорджия, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Вашингтон (штат), Джорджия, Маргарита Симоньян, Санкции США против "России сегодня" и RT
Симоньян получила из США письмо со словами поддержки

Симоньян после введения санкций получила из США письмо со словами поддержки

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, против которой власти США ввели санкции, сообщила в Telegram-канале, что получила из штата Джорджия письмо со словами поддержки.
"Продолжаем получать письма поддержки", — написала она.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Российские СМИ не откажутся от правды после санкций США, заявили в ХАМАС
Вчера, 13:24
Автор послания рассказал, что услышал эфир RT, в котором ведущая Никки Аарон задалась вопросом, остались ли у RT американские зрители после закрытия бюро телеканала в Вашингтоне.
"Пожалуйста, заверьте госпожу Аарон, что 1) мы здесь и 2) нас миллионы!" — написал Ли из штата Джорджия.
Симоньян, в свою очередь, отметила, что ради таких зрителей RT и "прокладывает партизанские тропы".
Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они затронули главреда медиагруппы и некоторых топ-менеджеров. Американский Минюст утверждает, что RT нанимал крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы в США.
Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что "все западные СМИ зашлись в приступе паранойи".
Здание медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Журналист из США назвал санкции против "России сегодня" лицемерными
Вчера, 16:11
 
СШАВашингтон (штат)ДжорджияМаргарита СимоньянСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала