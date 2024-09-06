https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971113690.html

Симоньян получила из США письмо со словами поддержки

Симоньян получила из США письмо со словами поддержки - РИА Новости, 06.09.2024

Симоньян получила из США письмо со словами поддержки

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, против которой власти США ввели санкции, сообщила в Telegram-канале, что... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:54

2024-09-06T16:54

2024-09-06T17:38

сша

вашингтон (штат)

джорджия

маргарита симоньян

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, против которой власти США ввели санкции, сообщила в Telegram-канале, что получила из штата Джорджия письмо со словами поддержки. "Продолжаем получать письма поддержки", — написала она. Автор послания рассказал, что услышал эфир RT, в котором ведущая Никки Аарон задалась вопросом, остались ли у RT американские зрители после закрытия бюро телеканала в Вашингтоне."Пожалуйста, заверьте госпожу Аарон, что 1) мы здесь и 2) нас миллионы!" — написал Ли из штата Джорджия. Симоньян, в свою очередь, отметила, что ради таких зрителей RT и "прокладывает партизанские тропы".Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они затронули главреда медиагруппы и некоторых топ-менеджеров. Американский Минюст утверждает, что RT нанимал крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы в США.Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что "все западные СМИ зашлись в приступе паранойи".

https://ria.ru/20240906/hamas-1971035878.html

https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971097805.html

сша

вашингтон (штат)

джорджия

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сша, вашингтон (штат), джорджия, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt