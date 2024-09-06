https://ria.ru/20240906/sanktsii--1971132362.html

УВКПЧ ООН не стало оценивать американские санкции против российских СМИ

УВКПЧ ООН не стало оценивать американские санкции против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024

УВКПЧ ООН не стало оценивать американские санкции против российских СМИ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выступает за свободу слова, но не может оценить санкции США против российских СМИ из-за... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:37

2024-09-06T17:37

2024-09-06T17:42

санкции сша против "россии сегодня" и rt

оон

сша

в мире

маргарита симоньян

антон анисимов

елена афанасьева

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg

ЖЕНЕВА, 6 сен - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выступает за свободу слова, но не может оценить санкции США против российских СМИ из-за недостатка информации, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала."Мы отмечаем, что санкции, введенные по этому делу, как сообщается, связаны с обвинениями в преступной деятельности, но у нас недостаточно информации, чтобы комментировать особенности этого дела", - сказала она.Троссел добавила, что любые ограничения свободы выражения мнений и введение санкций в отношении организаций или отдельных лиц должны полностью соответствовать обязательствам государства по международному праву в области прав человека."УВКПЧ ООН, как вы знаете, привержено делу поощрения уважения свободы выражения мнений, включая свободу СМИ, и других прав журналистов и работников СМИ", - добавила представитель управления.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240906/rt-1971088162.html

https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html

https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971097805.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции сша против "россии сегодня" и rt, оон, сша, в мире, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, государственный департамент сша