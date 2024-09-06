Рейтинг@Mail.ru
В Турции экстренно сел самолет индийской авиакомпании - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/samolet-1971136994.html
В Турции экстренно сел самолет индийской авиакомпании
В Турции экстренно сел самолет индийской авиакомпании - РИА Новости, 06.09.2024
В Турции экстренно сел самолет индийской авиакомпании
Самолет индийской авиакомпании совершил незапланированную посадку в аэропорту турецкого Эрзурума на востоке страны после сообщения о якобы заложенной в лайнере... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:52
2024-09-06T17:52
в мире
эрзурум
трабзон (провинция)
индия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Самолет индийской авиакомпании совершил незапланированную посадку в аэропорту турецкого Эрзурума на востоке страны после сообщения о якобы заложенной в лайнере бомбе, сообщил губернатор провинции Эрзурум Мустафа Чифтчи в эфире телеканала TRT Haber. "Самолет приземлился в аэропорту Эрзурума после получения сообщения о якобы заложенной бомбе, изначально его направили в Трабзон, но там интенсивный трафик. Самолет рассчитан на 600 человек, сейчас в нем 242 пассажира. Все пассажиры высажены из самолета, специалисты обследуют лайнер полностью", - сообщил Чифтчи. По его словам, в случае, если угроза не подтвердится, самолет, следовавший из Индии в ФРГ, продолжит полет. Сейчас аэропорт Эрзурума закрыт для полетов. Судя по трансляции телеканалов, речь идет о лайнере авиакомпании Vistara.
https://ria.ru/20240904/samolet-1970624069.html
эрзурум
трабзон (провинция)
индия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эрзурум, трабзон (провинция), индия, турция
В мире, Эрзурум, Трабзон (провинция), Индия, Турция
В Турции экстренно сел самолет индийской авиакомпании

Самолет индийской авиакомпании экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбе

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Самолет индийской авиакомпании совершил незапланированную посадку в аэропорту турецкого Эрзурума на востоке страны после сообщения о якобы заложенной в лайнере бомбе, сообщил губернатор провинции Эрзурум Мустафа Чифтчи в эфире телеканала TRT Haber.
"Самолет приземлился в аэропорту Эрзурума после получения сообщения о якобы заложенной бомбе, изначально его направили в Трабзон, но там интенсивный трафик. Самолет рассчитан на 600 человек, сейчас в нем 242 пассажира. Все пассажиры высажены из самолета, специалисты обследуют лайнер полностью", - сообщил Чифтчи.
По его словам, в случае, если угроза не подтвердится, самолет, следовавший из Индии в ФРГ, продолжит полет. Сейчас аэропорт Эрзурума закрыт для полетов.
Судя по трансляции телеканалов, речь идет о лайнере авиакомпании Vistara.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Летевший из Индии в Британию Boeing-787 экстренно сел в Шереметьево
4 сентября, 19:25
 
В миреЭрзурумТрабзон (провинция)ИндияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала