https://ria.ru/20240906/samolet-1971136994.html

В Турции экстренно сел самолет индийской авиакомпании

В Турции экстренно сел самолет индийской авиакомпании - РИА Новости, 06.09.2024

В Турции экстренно сел самолет индийской авиакомпании

Самолет индийской авиакомпании совершил незапланированную посадку в аэропорту турецкого Эрзурума на востоке страны после сообщения о якобы заложенной в лайнере... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:52

2024-09-06T17:52

2024-09-06T17:52

в мире

эрзурум

трабзон (провинция)

индия

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СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Самолет индийской авиакомпании совершил незапланированную посадку в аэропорту турецкого Эрзурума на востоке страны после сообщения о якобы заложенной в лайнере бомбе, сообщил губернатор провинции Эрзурум Мустафа Чифтчи в эфире телеканала TRT Haber. "Самолет приземлился в аэропорту Эрзурума после получения сообщения о якобы заложенной бомбе, изначально его направили в Трабзон, но там интенсивный трафик. Самолет рассчитан на 600 человек, сейчас в нем 242 пассажира. Все пассажиры высажены из самолета, специалисты обследуют лайнер полностью", - сообщил Чифтчи. По его словам, в случае, если угроза не подтвердится, самолет, следовавший из Индии в ФРГ, продолжит полет. Сейчас аэропорт Эрзурума закрыт для полетов. Судя по трансляции телеканалов, речь идет о лайнере авиакомпании Vistara.

https://ria.ru/20240904/samolet-1970624069.html

эрзурум

трабзон (провинция)

индия

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в мире, эрзурум, трабзон (провинция), индия, турция