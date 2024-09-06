https://ria.ru/20240906/sakhalin-1971067235.html

АРЧК и hh.ru помогут молодым специалистам Сахалина построить карьеру

АРЧК и hh.ru помогут молодым специалистам Сахалина построить карьеру - РИА Новости, 06.09.2024

АРЧК и hh.ru помогут молодым специалистам Сахалина построить карьеру

Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) Сахалинской области и онлайн-платформа по поиску работы hh.ru на полях Восточного экономического форума... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:57

2024-09-06T15:57

2024-09-06T15:57

сахалинская область

дальний восток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

работа

трудоустройство

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) Сахалинской области и онлайн-платформа по поиску работы hh.ru на полях Восточного экономического форума подписали дорожные карты, которые помогут молодым специалистам региона в построении успешной карьеры, а компаниям – в поиске и привлечении перспективных кадров, сообщает пресс-служба платформы.Ключевая цель сотрудничества – способствовать развитию Дальнего Востока и его социальной устроенности."hh.ru – это платформа, где люди, которые ищут работу, встречаются с теми, кто ищет сотрудников. Соответственно, нам нужно выстроить работу как с соискателями, так и с работодателями – как правильно составлять резюме и карьерный план, как искать работников, как составлять вакансии. Кроме того, все участники процесса найма должны владеть самой актуальной информацией о состоянии дел на рынке труда региона, чтобы привлечь максимально компетентных специалистов и обеспечить себя сотрудниками, а людей – надежными и современными рабочими местами и возможностью строить карьеру в пределах родного региона", – отметила заместитель генерального директора АРЧК Наталья Журавлева, слова которой приводятся в сообщении.Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий и практических семинаров по эффективному использованию ресурсов hh.ru для поиска работы, подбора персонала и построения карьеры, а также регулярное доведение до участников рынка труда самой актуальной информации о его состоянии и последних тенденциях."Целью данного соглашения для нас является развитие рынка труда Сахалинской области и работа со всеми ее участниками: и работодателями, и соискателями. В рамках дорожной карты мы реализуем целый комплекс мер, направленных на поддержку и развитие качественной коммуникации между компаниями и их потенциальными сотрудниками. Мы верим, что совместными усилиями мы сможем принести пользу Сахалинской области, сделать процесс поиска работы и сотрудников эффективнее и быстрее!", – цитирует пресс-служба директора hh.ru Дальний Восток Ксению Аверину.Реклама, ООО "Хэдхантер", erid: F7NfYUJCUneLuVykAYbE

https://ria.ru/20240724/marketpleys-1961703505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, работа, трудоустройство