АРЧК и hh.ru помогут молодым специалистам Сахалина построить карьеру
© Фото предоставлено пресс-службой hh.ruКсения Аверина, директор hh.ru Дальний Восток (слева) и Наталья Журавлёва, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала (справа)
© Фото предоставлено пресс-службой hh.ru
Ксения Аверина, директор hh.ru Дальний Восток (слева) и Наталья Журавлёва, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала (справа)
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) Сахалинской области и онлайн-платформа по поиску работы hh.ru на полях Восточного экономического форума подписали дорожные карты, которые помогут молодым специалистам региона в построении успешной карьеры, а компаниям – в поиске и привлечении перспективных кадров, сообщает пресс-служба платформы.
Ключевая цель сотрудничества – способствовать развитию Дальнего Востока и его социальной устроенности.
"hh.ru – это платформа, где люди, которые ищут работу, встречаются с теми, кто ищет сотрудников. Соответственно, нам нужно выстроить работу как с соискателями, так и с работодателями – как правильно составлять резюме и карьерный план, как искать работников, как составлять вакансии. Кроме того, все участники процесса найма должны владеть самой актуальной информацией о состоянии дел на рынке труда региона, чтобы привлечь максимально компетентных специалистов и обеспечить себя сотрудниками, а людей – надежными и современными рабочими местами и возможностью строить карьеру в пределах родного региона", – отметила заместитель генерального директора АРЧК Наталья Журавлева, слова которой приводятся в сообщении.
Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий и практических семинаров по эффективному использованию ресурсов hh.ru для поиска работы, подбора персонала и построения карьеры, а также регулярное доведение до участников рынка труда самой актуальной информации о его состоянии и последних тенденциях.
"Целью данного соглашения для нас является развитие рынка труда Сахалинской области и работа со всеми ее участниками: и работодателями, и соискателями. В рамках дорожной карты мы реализуем целый комплекс мер, направленных на поддержку и развитие качественной коммуникации между компаниями и их потенциальными сотрудниками. Мы верим, что совместными усилиями мы сможем принести пользу Сахалинской области, сделать процесс поиска работы и сотрудников эффективнее и быстрее!", – цитирует пресс-служба директора hh.ru Дальний Восток Ксению Аверину.
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