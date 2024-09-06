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Посольство России прокомментировало обвинения в адрес финско-русской школы - РИА Новости, 06.09.2024
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10:58 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/rusofobiya-1970996187.html
Посольство России прокомментировало обвинения в адрес финско-русской школы
Посольство России прокомментировало обвинения в адрес финско-русской школы - РИА Новости, 06.09.2024
Посольство России прокомментировало обвинения в адрес финско-русской школы
Посольство РФ в Хельсинки расценивает спекуляции о некой "угрозе" со стороны финско-русской Школы Восточной Финляндии как проявление русофобии и нагнетание... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:58
2024-09-06T10:58
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Хельсинки расценивает спекуляции о некой "угрозе" со стороны финско-русской Школы Восточной Финляндии как проявление русофобии и нагнетание антироссийской истерии, заявили РИА Новости в дипмиссии. Газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности сообщила 4 сентября, что власти Лаппеенранты, Иматры и Йоэнсуу уведомлены о том, что Школа Восточной Финляндии якобы представляет собой угрозу для национальной безопасности, и намерены закрыть ее. Полиция безопасности Финляндии 5 сентября опровергла данное сообщение, заявив, что не считает школу угрозой безопасности, у городов есть свои причины для закрытия образовательного учреждения. "Расцениваем спекуляции о некой "угрозе" со стороны школы как очередное проявление русофобии, нагнетание антироссийской истерии. Вынуждены констатировать, что подобные выпады все чаще затрагивают сферы, которые не должны подвергаться влиянию политической конъюнктуры. Образование не является исключением", - заявили в посольстве. Посольство отметило, что с беспокойством отмечает настойчивые попытки местных муниципальных властей и отдельных активистов добиться закрытия образовательного учреждения под разными предлогами. "Убеждены, что изучение русского языка и культуры сохраняет свою актуальность в Финляндии. К сожалению, если раньше здесь небезосновательно гордились своими знаниями и пониманием страны-соседа, то сегодня тем, кто пытается сохранить эти во многом уникальные для финнов компетенции, приходится иметь дело с систематическими нападками местных русофобов", - добавили в дипмиссии. У финско-русской Школы Восточной Финляндии есть три филиала: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Местные власти ранее подняли вопрос о закрытии школы в связи с уменьшением численности учеников. Генеральный директор школы Катри Анттила ранее заявила РИА Новости, что власти не имеют права закрывать образовательное учреждение, принадлежащее фонду, поскольку это противоречило бы фондовому праву Финляндии. Мэр Иматры Матиас Хильден при этом считает, что препятствий для закрытия школы нет.
https://ria.ru/20240902/malinen-1970097522.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
Посольство России прокомментировало обвинения в адрес финско-русской школы

Посольство назвало обвинения против финско-русской школы проявлением русофобии

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Хельсинки расценивает спекуляции о некой "угрозе" со стороны финско-русской Школы Восточной Финляндии как проявление русофобии и нагнетание антироссийской истерии, заявили РИА Новости в дипмиссии.
Газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности сообщила 4 сентября, что власти Лаппеенранты, Иматры и Йоэнсуу уведомлены о том, что Школа Восточной Финляндии якобы представляет собой угрозу для национальной безопасности, и намерены закрыть ее. Полиция безопасности Финляндии 5 сентября опровергла данное сообщение, заявив, что не считает школу угрозой безопасности, у городов есть свои причины для закрытия образовательного учреждения.
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"Расцениваем спекуляции о некой "угрозе" со стороны школы как очередное проявление русофобии, нагнетание антироссийской истерии. Вынуждены констатировать, что подобные выпады все чаще затрагивают сферы, которые не должны подвергаться влиянию политической конъюнктуры. Образование не является исключением", - заявили в посольстве.
Посольство отметило, что с беспокойством отмечает настойчивые попытки местных муниципальных властей и отдельных активистов добиться закрытия образовательного учреждения под разными предлогами.
"Убеждены, что изучение русского языка и культуры сохраняет свою актуальность в Финляндии. К сожалению, если раньше здесь небезосновательно гордились своими знаниями и пониманием страны-соседа, то сегодня тем, кто пытается сохранить эти во многом уникальные для финнов компетенции, приходится иметь дело с систематическими нападками местных русофобов", - добавили в дипмиссии.
У финско-русской Школы Восточной Финляндии есть три филиала: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Местные власти ранее подняли вопрос о закрытии школы в связи с уменьшением численности учеников. Генеральный директор школы Катри Анттила ранее заявила РИА Новости, что власти не имеют права закрывать образовательное учреждение, принадлежащее фонду, поскольку это противоречило бы фондовому праву Финляндии. Мэр Иматры Матиас Хильден при этом считает, что препятствий для закрытия школы нет.
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