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Расчеты "Града" уничтожили подразделения ВСУ в Курской области
Расчеты "Града" уничтожили подразделения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
Расчеты "Града" уничтожили подразделения ВСУ в Курской области
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Север" не дали украинским боевикам закрепиться в приграничном районе Курской... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:10
2024-09-06T05:10
2024-09-06T05:21
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Север" не дали украинским боевикам закрепиться в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля выявляются участки местности со скоплением боевиков ВСУ. В этот раз расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделения противника, которые пытались закрепиться в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик, где видно, как проходит загрузка боекомплекта, после чего машина уезжает на огневую точку. Показано, как "Град" выпускает снаряды, также демонстрируется попадание их по целям. Отмечается, что расчеты "Градов" мотострелкового полка соединения армейского корпуса группировки войск "Север" во взаимодействии с разведчиками и беспилотной авиацией наносят огневое поражение по местам размещения противника, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам ротации бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ. Расчеты находятся на круглосуточном дежурстве и наносят огневое поражение противнику и днем, и ночью. После стрельбы боевая машина оперативно сворачивается и убывает в безопасный район для перезарядки. На "Грады" все время охотятся дроны противника, поэтому ракетчики свои машины прячут так, что их не видно с воздуха.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240906/obrushenie-1970948954.html
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчеты "Града" уничтожили подразделения ВСУ в Курской области
Минобороны: расчеты РСЗО "Град" не дали боевикам закрепиться в Курской области
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российской группировки войск "Север" не дали украинским боевикам закрепиться в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля выявляются участки местности со скоплением боевиков ВСУ
. В этот раз расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделения противника, которые пытались закрепиться в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик, где видно, как проходит загрузка боекомплекта, после чего машина уезжает на огневую точку. Показано, как "Град" выпускает снаряды, также демонстрируется попадание их по целям.
Отмечается, что расчеты "Градов" мотострелкового полка соединения армейского корпуса группировки войск "Север" во взаимодействии с разведчиками и беспилотной авиацией наносят огневое поражение по местам размещения противника, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам ротации бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ.
Расчеты находятся на круглосуточном дежурстве и наносят огневое поражение противнику и днем, и ночью. После стрельбы боевая машина оперативно сворачивается и убывает в безопасный район для перезарядки. На "Грады" все время охотятся дроны противника, поэтому ракетчики свои машины прячут так, что их не видно с воздуха.
Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.