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За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ
Командир взвода Юрий Деев, который нейтрализовал шесть украинских дронов "Баба-Яга", рассказал Ленте.ру , как происходит уничтожение вражеских беспилотников. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:44
2024-09-06T10:44
2024-09-06T10:59
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Командир взвода Юрий Деев, который нейтрализовал шесть украинских дронов "Баба-Яга", рассказал Ленте.ру , как происходит уничтожение вражеских беспилотников."Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем", — сказал он, добавив, что как только по рации объявляют, в каком направлении летит БПЛА, он вместе с сослуживцами сразу занимает боевые позиции.По его словам, от момента обнаружения дрона до его уничтожения проходят минуты.Деев добавил, что украинцы используют как разработанные их собственными инженерами беспилотники, так и западные БПЛА. Он также назвал слабое место "Бабы-Яги" — это аккумулятор, поскольку метить в винты бесполезно, так как их у беспилотника целых шесть.
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технологии, россия, украина
Технологии, Россия, Украина
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ
Командир взвода Деев назвал аккумулятор слабым местом дрона "Баба-Яга"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Командир взвода Юрий Деев, который нейтрализовал шесть украинских дронов "Баба-Яга", рассказал Ленте.ру
, как происходит уничтожение вражеских беспилотников.
"Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем", — сказал он, добавив, что как только по рации объявляют, в каком направлении летит БПЛА, он вместе с сослуживцами сразу занимает боевые позиции.
По его словам, от момента обнаружения дрона до его уничтожения проходят минуты.
Деев добавил, что украинцы используют как разработанные их собственными инженерами беспилотники, так и западные БПЛА. Он также назвал слабое место "Бабы-Яги" — это аккумулятор, поскольку метить в винты бесполезно, так как их у беспилотника целых шесть.