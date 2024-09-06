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Россия намерена расширять международное сотрудничество по биобезопасности - РИА Новости, 06.09.2024
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11:20 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/rossija-1971004057.html
Россия намерена расширять международное сотрудничество по биобезопасности
Россия намерена расширять международное сотрудничество по биобезопасности - РИА Новости, 06.09.2024
Россия намерена расширять международное сотрудничество по биобезопасности
Россия намерена расширять международное сотрудничество по недопущению агрессивных биоразработок, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:20
2024-09-06T11:20
здоровье - общество
россия
владивосток
ирина яровая
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия намерена расширять международное сотрудничество по недопущению агрессивных биоразработок, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Мы настроены на то, чтобы в рамках нашего парламента, продолжая работу по биобезопасности по итогам нашего парламентского расследования, расширять наше международное сотрудничество и принимать дополнительные решения в рамках законодательства по недопущению совершения любых агрессивных биоопасных действий против граждан нашей страны", - сказала Яровая. Вице-спикер Госдумы отметила, что усилия России направлены на международное сотрудничество по недопущению агрессивных биоразработок, попадания опасных изысканий в руки террористам и создания неконтролируемых угроз, которые исходят из Соединенных Штатов. "Наше мнение однозначное, сегодня нужно готовиться не к неизвестной "болезни X", а вести большую и серьезную работу против тех субъектов, которые готовят эту болезнь, которые занимаются разработкой биологического оружия… Мы очень обеспокоены тем, что так навязчиво и устойчиво формируется в общественном сознании, как естественное явление, возникновение как будто бы любых заболеваний, это противоестественно", - подчеркнула она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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здоровье - общество, россия, владивосток, ирина яровая, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Здоровье - Общество, Россия, Владивосток, Ирина Яровая, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия намерена расширять международное сотрудничество по биобезопасности

Яровая: Россия расширяет сотрудничество по недопущению агрессивных биоразработок

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия намерена расширять международное сотрудничество по недопущению агрессивных биоразработок, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Мы настроены на то, чтобы в рамках нашего парламента, продолжая работу по биобезопасности по итогам нашего парламентского расследования, расширять наше международное сотрудничество и принимать дополнительные решения в рамках законодательства по недопущению совершения любых агрессивных биоопасных действий против граждан нашей страны", - сказала Яровая.
Вице-спикер Госдумы отметила, что усилия России направлены на международное сотрудничество по недопущению агрессивных биоразработок, попадания опасных изысканий в руки террористам и создания неконтролируемых угроз, которые исходят из Соединенных Штатов.
"Наше мнение однозначное, сегодня нужно готовиться не к неизвестной "болезни X", а вести большую и серьезную работу против тех субъектов, которые готовят эту болезнь, которые занимаются разработкой биологического оружия… Мы очень обеспокоены тем, что так навязчиво и устойчиво формируется в общественном сознании, как естественное явление, возникновение как будто бы любых заболеваний, это противоестественно", - подчеркнула она.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Здоровье - ОбществоРоссияВладивостокИрина ЯроваяГосдума РФДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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