https://ria.ru/20240906/rossija-1971004057.html

Россия намерена расширять международное сотрудничество по биобезопасности

Россия намерена расширять международное сотрудничество по биобезопасности - РИА Новости, 06.09.2024

Россия намерена расширять международное сотрудничество по биобезопасности

Россия намерена расширять международное сотрудничество по недопущению агрессивных биоразработок, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:20

2024-09-06T11:20

2024-09-06T11:20

здоровье - общество

россия

владивосток

ирина яровая

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия намерена расширять международное сотрудничество по недопущению агрессивных биоразработок, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Мы настроены на то, чтобы в рамках нашего парламента, продолжая работу по биобезопасности по итогам нашего парламентского расследования, расширять наше международное сотрудничество и принимать дополнительные решения в рамках законодательства по недопущению совершения любых агрессивных биоопасных действий против граждан нашей страны", - сказала Яровая. Вице-спикер Госдумы отметила, что усилия России направлены на международное сотрудничество по недопущению агрессивных биоразработок, попадания опасных изысканий в руки террористам и создания неконтролируемых угроз, которые исходят из Соединенных Штатов. "Наше мнение однозначное, сегодня нужно готовиться не к неизвестной "болезни X", а вести большую и серьезную работу против тех субъектов, которые готовят эту болезнь, которые занимаются разработкой биологического оружия… Мы очень обеспокоены тем, что так навязчиво и устойчиво формируется в общественном сознании, как естественное явление, возникновение как будто бы любых заболеваний, это противоестественно", - подчеркнула она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955355430.html

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здоровье - общество, россия, владивосток, ирина яровая, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)