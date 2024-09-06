https://ria.ru/20240906/roskomnadzor-1971006415.html

В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров

В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров - РИА Новости, 06.09.2024

В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров

Версия удалённого проекта порядка ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тысяч человек была опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:27

2024-09-06T11:27

2024-09-06T11:27

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Версия удалённого проекта порядка ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тысяч человек была опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. "Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что подготовка проекта документа не завершена. Ранее Роскомнадзор удалил проект порядка регистрации каналов в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, сообщалось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение проекта приказа планировалось до 2 октября, документ должен был вступить в силу с 1 ноября. Согласно ранее опубликованному проекту Роскомнадзора, авторы должны были бы предоставлять в ведомство наименование и указатель персональной страницы в соцсети, информацию об авторе страницы: для граждан РФ - фамилия, имя, отчество (при наличии). Российские юрлица должны были бы сообщать полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер. Также авторы каналов должны были бы предоставлять информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении канала, а также информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и вёлся указанный аккаунт.

https://ria.ru/20240904/youtube-1970382139.html

https://ria.ru/20240905/kanal-1970930456.html

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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)