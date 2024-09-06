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В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров - РИА Новости, 06.09.2024
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11:27 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/roskomnadzor-1971006415.html
В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров
В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров - РИА Новости, 06.09.2024
В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров
Версия удалённого проекта порядка ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тысяч человек была опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:27
2024-09-06T11:27
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Версия удалённого проекта порядка ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тысяч человек была опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. "Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что подготовка проекта документа не завершена. Ранее Роскомнадзор удалил проект порядка регистрации каналов в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, сообщалось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение проекта приказа планировалось до 2 октября, документ должен был вступить в силу с 1 ноября. Согласно ранее опубликованному проекту Роскомнадзора, авторы должны были бы предоставлять в ведомство наименование и указатель персональной страницы в соцсети, информацию об авторе страницы: для граждан РФ - фамилия, имя, отчество (при наличии). Российские юрлица должны были бы сообщать полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер. Также авторы каналов должны были бы предоставлять информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении канала, а также информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и вёлся указанный аккаунт.
https://ria.ru/20240904/youtube-1970382139.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров

РКН: удаленный проект об отчетности блогеров был опубликован преждевременно

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Версия удалённого проекта порядка ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тысяч человек была опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что подготовка проекта документа не завершена.
Ранее Роскомнадзор удалил проект порядка регистрации каналов в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, сообщалось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общественное обсуждение проекта приказа планировалось до 2 октября, документ должен был вступить в силу с 1 ноября.
Согласно ранее опубликованному проекту Роскомнадзора, авторы должны были бы предоставлять в ведомство наименование и указатель персональной страницы в соцсети, информацию об авторе страницы: для граждан РФ - фамилия, имя, отчество (при наличии).
Российские юрлица должны были бы сообщать полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер.
Также авторы каналов должны были бы предоставлять информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении канала, а также информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и вёлся указанный аккаунт.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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