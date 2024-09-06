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"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+ - РИА Новости, 06.09.2024
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18:14 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/roseksimbank-1971133303.html
"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+
"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+ - РИА Новости, 06.09.2024
"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:14
2024-09-06T18:14
экономика
россия
росэксимбанк
эксперт ра
петр засельский
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.Там добавляется, что агентство отмечает удовлетворительную оценку рыночных позиций, сильную позицию по капиталу при комфортной рентабельности бизнеса, удовлетворительное качество активов, приемлемую ликвидную позицию и адекватную оценку корпоративного управления.Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров."Повышение рейтинга подтверждает эффективность нашей стратегии. Мы продолжим работать над укреплением нашей позиции на рынке и обеспечением надежности для наших клиентов и партнеров", - отметил председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.
https://ria.ru/20240826/roseksimbank-1968584596.html
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экономика, россия, росэксимбанк, эксперт ра, петр засельский
Экономика, Россия, Росэксимбанк, Эксперт РА, Петр Засельский

"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+

© Фото : АО РОСЭКСИМБАНКЛоготип АО РОСЭКСИМБАНК
Логотип АО РОСЭКСИМБАНК - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : АО РОСЭКСИМБАНК
Логотип АО РОСЭКСИМБАНК
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.
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Там добавляется, что агентство отмечает удовлетворительную оценку рыночных позиций, сильную позицию по капиталу при комфортной рентабельности бизнеса, удовлетворительное качество активов, приемлемую ликвидную позицию и адекватную оценку корпоративного управления.
Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров.
"Повышение рейтинга подтверждает эффективность нашей стратегии. Мы продолжим работать над укреплением нашей позиции на рынке и обеспечением надежности для наших клиентов и партнеров", - отметил председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.
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ЭкономикаРоссияРосэксимбанкЭксперт РАПетр Засельский
 
 
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