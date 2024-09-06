https://ria.ru/20240906/roseksimbank-1971133303.html

"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+

"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+ - РИА Новости, 06.09.2024

"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:14

2024-09-06T18:14

2024-09-06T18:14

экономика

россия

росэксимбанк

эксперт ра

петр засельский

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.Там добавляется, что агентство отмечает удовлетворительную оценку рыночных позиций, сильную позицию по капиталу при комфортной рентабельности бизнеса, удовлетворительное качество активов, приемлемую ликвидную позицию и адекватную оценку корпоративного управления.Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров."Повышение рейтинга подтверждает эффективность нашей стратегии. Мы продолжим работать над укреплением нашей позиции на рынке и обеспечением надежности для наших клиентов и партнеров", - отметил председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.

https://ria.ru/20240826/roseksimbank-1968584596.html

https://ria.ru/20240905/banki-1970719608.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, росэксимбанк, эксперт ра, петр засельский