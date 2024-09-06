https://ria.ru/20240906/roseksimbank-1971133303.html
"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+
"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+ - РИА Новости, 06.09.2024
"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:14
2024-09-06T18:14
2024-09-06T18:14
экономика
россия
росэксимбанк
эксперт ра
петр засельский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971141914_0:0:2224:1251_1920x0_80_0_0_cfade0eab4445db1e62c619403d0c7ef.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.Там добавляется, что агентство отмечает удовлетворительную оценку рыночных позиций, сильную позицию по капиталу при комфортной рентабельности бизнеса, удовлетворительное качество активов, приемлемую ликвидную позицию и адекватную оценку корпоративного управления.Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров."Повышение рейтинга подтверждает эффективность нашей стратегии. Мы продолжим работать над укреплением нашей позиции на рынке и обеспечением надежности для наших клиентов и партнеров", - отметил председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.
https://ria.ru/20240826/roseksimbank-1968584596.html
https://ria.ru/20240905/banki-1970719608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971141914_278:0:1946:1251_1920x0_80_0_0_61c49ba27bbf0156e974bbbee9fdd78a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, росэксимбанк, эксперт ра, петр засельский
Экономика, Россия, Росэксимбанк, Эксперт РА, Петр Засельский
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что агентство отмечает удовлетворительную оценку рыночных позиций, сильную позицию по капиталу при комфортной рентабельности бизнеса, удовлетворительное качество активов, приемлемую ликвидную позицию и адекватную оценку корпоративного управления.
Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров.
"Повышение рейтинга подтверждает эффективность нашей стратегии. Мы продолжим работать над укреплением нашей позиции на рынке и обеспечением надежности для наших клиентов и партнеров", - отметил председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский
.