https://ria.ru/20240906/rets-1971010861.html

РЭЦ открыл на ВЭФ "Менторскую гостиную" для развития молодежного бизнеса

РЭЦ открыл на ВЭФ "Менторскую гостиную" для развития молодежного бизнеса - РИА Новости, 06.09.2024

РЭЦ открыл на ВЭФ "Менторскую гостиную" для развития молодежного бизнеса

"Менторская гостиная" прошла 6 сентября в рамках Молодежной программы Восточного экономического форума в кампусе Дальневосточного федерального университета,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:45

2024-09-06T11:45

2024-09-06T11:45

российский экспортный центр (рэц)

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэб.рф (вэб)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Менторская гостиная" прошла 6 сентября в рамках Молодежной программы Восточного экономического форума в кампусе Дальневосточного федерального университета, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Это мероприятие было направлено на вовлечение молодежи в предпринимательство и экспортную деятельность. В рамках проекта у молодых людей была возможность представить свои идеи и проекты и получить обратную связь для их развития от опытных наставников", - говорится в сообщении.В качестве одного из менторов выступил руководитель представительства РЭЦ во Владивостоке Денис Дробот. Он поделился советами для начинающих предпринимателей по выходу на внешние рынки, развеял распространенные мифы и рассказал об инструментах поддержки Группы РЭЦ для успешного выхода за рубеж.По его словам, главная цель проекта "Менторская гостиная" заключалась в проведении индивидуальных сессий с участием представителей различных отраслей бизнеса и институтов поддержки. Эти сессии были направлены на раскрытие потенциала молодых предпринимателей и поддержку их практических проектов. Участники мероприятия получили возможность проконсультироваться с профессионалами - лидерами своих отраслей и профильными экспертами."Такие встречи способствуют не только развитию навыков, но и формированию важных контактов в бизнес-среде. Сегодня студенты представили свои проекты экспертам, обсудили меры поддержки бизнеса, выход на международные рынки, IT, специфику ведения бизнеса на маркетплейсах, развитие высокотехнологичного бизнеса: майнинг, искусственный интеллект. Это взаимодействие стало важным шагом к созданию инновационных решений и развитию новых бизнес-идей", - уточнил Дробот.Организаторами "Менторской гостиной" выступили РЭЦ и бизнес-объединение "Деловая Россия". Участниками стали начинающие предприниматели, действующие экспортеры, а также студенты и выпускники вузов, стремящиеся реализовать свои амбиции в бизнесе. Организаторы уверены, что мероприятие не только стало платформой для обмена знаниями, но и послужит катализатором для старта новых успешных проектов.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/riski-1970272741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэб.рф (вэб), вэф — 2024 (восточный экономический форум)