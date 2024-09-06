https://ria.ru/20240906/rebenok-1971082386.html

В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым

В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым - РИА Новости, 06.09.2024

В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым

Ребенка, потерявшегося в Вилюйском районе Якутии, нашли спустя сутки живым и невредимым в лесу, сообщила служба спасения республики. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:34

2024-09-06T15:34

2024-09-06T15:48

хорошие новости

происшествия

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971082897_0:207:706:604_1920x0_80_0_0_5314effc768a2d0743a83e3352a09919.jpg

УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Ребенка, потерявшегося в Вилюйском районе Якутии, нашли спустя сутки живым и невредимым в лесу, сообщила служба спасения республики. "Потерявшегося в селе Жемкон... ребенка нашли живым и невредимым. В 20.23 (15.23 мск) мальчика нашли добровольцы села Чинэкэ. Ребенок находился в лесу примерно в 800 метрах от деревни", - говорится в сообщении. По данным спасателей, сначала была найдена кепка малыша, затем добровольцы услышали плач ребенка. Здоровью ребенка ничего не угрожает, его передали родителям. Заявление о пропаже 3-летнего ребенка поступило в ночь на пятницу. Мужчина сообщил, что в четверг примерно в 20.30 (15.30 мск) его сын пропал со двора жилого дома. Сутки ребенка искали спасатели, добровольцы и жители района, в том числе с использованием квадрокоптера и квадроцикла.

https://ria.ru/20240608/deti-1951577769.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика саха (якутия)