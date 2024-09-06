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В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым - РИА Новости, 06.09.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:34 06.09.2024 (обновлено: 15:48 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/rebenok-1971082386.html
В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым
В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым - РИА Новости, 06.09.2024
В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым
Ребенка, потерявшегося в Вилюйском районе Якутии, нашли спустя сутки живым и невредимым в лесу, сообщила служба спасения республики. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:34
2024-09-06T15:48
хорошие новости
происшествия
республика саха (якутия)
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УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Ребенка, потерявшегося в Вилюйском районе Якутии, нашли спустя сутки живым и невредимым в лесу, сообщила служба спасения республики. "Потерявшегося в селе Жемкон... ребенка нашли живым и невредимым. В 20.23 (15.23 мск) мальчика нашли добровольцы села Чинэкэ. Ребенок находился в лесу примерно в 800 метрах от деревни", - говорится в сообщении. По данным спасателей, сначала была найдена кепка малыша, затем добровольцы услышали плач ребенка. Здоровью ребенка ничего не угрожает, его передали родителям. Заявление о пропаже 3-летнего ребенка поступило в ночь на пятницу. Мужчина сообщил, что в четверг примерно в 20.30 (15.30 мск) его сын пропал со двора жилого дома. Сутки ребенка искали спасатели, добровольцы и жители района, в том числе с использованием квадрокоптера и квадроцикла.
https://ria.ru/20240608/deti-1951577769.html
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происшествия, республика саха (якутия)
Хорошие новости, Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым

В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу сутки назад, нашли живым

© Фото : Служба спасения ЯкутииПотерявшегося ребенка в Вилюйском районе Якутии нашли живым
Потерявшегося ребенка в Вилюйском районе Якутии нашли живым - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Служба спасения Якутии
Потерявшегося ребенка в Вилюйском районе Якутии нашли живым
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Ребенка, потерявшегося в Вилюйском районе Якутии, нашли спустя сутки живым и невредимым в лесу, сообщила служба спасения республики.
"Потерявшегося в селе Жемкон... ребенка нашли живым и невредимым. В 20.23 (15.23 мск) мальчика нашли добровольцы села Чинэкэ. Ребенок находился в лесу примерно в 800 метрах от деревни", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, сначала была найдена кепка малыша, затем добровольцы услышали плач ребенка. Здоровью ребенка ничего не угрожает, его передали родителям.
Заявление о пропаже 3-летнего ребенка поступило в ночь на пятницу. Мужчина сообщил, что в четверг примерно в 20.30 (15.30 мск) его сын пропал со двора жилого дома. Сутки ребенка искали спасатели, добровольцы и жители района, в том числе с использованием квадрокоптера и квадроцикла.
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Двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
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Хорошие новостиПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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