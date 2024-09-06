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В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым
В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым - РИА Новости, 06.09.2024
В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым
Ребенка, потерявшегося в Вилюйском районе Якутии, нашли спустя сутки живым и невредимым в лесу, сообщила служба спасения республики. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:34
2024-09-06T15:34
2024-09-06T15:48
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республика саха (якутия)
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УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Ребенка, потерявшегося в Вилюйском районе Якутии, нашли спустя сутки живым и невредимым в лесу, сообщила служба спасения республики. "Потерявшегося в селе Жемкон... ребенка нашли живым и невредимым. В 20.23 (15.23 мск) мальчика нашли добровольцы села Чинэкэ. Ребенок находился в лесу примерно в 800 метрах от деревни", - говорится в сообщении. По данным спасателей, сначала была найдена кепка малыша, затем добровольцы услышали плач ребенка. Здоровью ребенка ничего не угрожает, его передали родителям. Заявление о пропаже 3-летнего ребенка поступило в ночь на пятницу. Мужчина сообщил, что в четверг примерно в 20.30 (15.30 мск) его сын пропал со двора жилого дома. Сутки ребенка искали спасатели, добровольцы и жители района, в том числе с использованием квадрокоптера и квадроцикла.
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происшествия, республика саха (якутия)
Хорошие новости, Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу, нашли живым
В Якутии ребенка, потерявшегося в лесу сутки назад, нашли живым