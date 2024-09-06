https://ria.ru/20240906/rebenok-1971063815.html

В Самарской области при пожаре погиб полуторагодовалый ребенок

В Самарской области при пожаре погиб полуторагодовалый ребенок - РИА Новости, 06.09.2024

В Самарской области при пожаре погиб полуторагодовалый ребенок

Полуторагодовалый мальчик погиб при пожаре в частном жилом доме в Челно-Вершинском районе Самарской области, следователи возбудили уголовное дело по статье 109... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:46

2024-09-06T14:46

2024-09-06T14:46

происшествия

самарская область

россия

челно-вершинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Полуторагодовалый мальчик погиб при пожаре в частном жилом доме в Челно-Вершинском районе Самарской области, следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК ФР (причинение смерти по неосторожности), сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России в своём Telegram-канале. "Шестого сентября в результате пожара, произошедшего в частном жилом доме в Челно-Вершинском районе Самарской области, погиб полуторагодовалый мальчик. По данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования, отметили в СК. По уголовному делу назначили первоначальные судебные экспертизы, следователи проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия. В региональной прокуратуре сообщили журналистам, что взяли на контроль ход расследования уголовного дела. На месте происшествия работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует прокурор района Александр Чалбышев.

https://ria.ru/20240812/zaderzhanie-1965804151.html

самарская область

россия

челно-вершинский район

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происшествия, самарская область, россия, челно-вершинский район, следственный комитет россии (ск рф)