https://ria.ru/20240906/rakety-1971194717.html

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух" - РИА Новости, 06.09.2024

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет AID-9X Sidewinder Block II класса "воздух-воздух" на сумму порядка 691 миллиона... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:56

2024-09-06T22:56

2024-09-06T22:56

в мире

сша

нидерланды

государственный департамент сша

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888189_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_b7d0d78f73f9d0fd23035aaf5c7675a7.jpg

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет AID-9X Sidewinder Block II класса "воздух-воздух" на сумму порядка 691 миллиона долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, нидерландское правительство запросило возможность приобретения 246 ракет этой разновидности, а также учебные снаряды и сопутствующее оборудование. Утверждается, что данная продажа не окажет негативного влияния на оборонные возможности США. Конгресс США уже уведомлен об этой сделке. Теперь у законодательного органа США есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.

https://ria.ru/20240905/niderlandy-1970838834.html

https://ria.ru/20240906/rakety-1971090431.html

сша

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нидерланды, государственный департамент сша, министерство обороны сша