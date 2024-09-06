https://ria.ru/20240906/rakety-1971194717.html
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух" - РИА Новости, 06.09.2024
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет AID-9X Sidewinder Block II класса "воздух-воздух" на сумму порядка 691 миллиона... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:56
2024-09-06T22:56
2024-09-06T22:56
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет AID-9X Sidewinder Block II класса "воздух-воздух" на сумму порядка 691 миллиона долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, нидерландское правительство запросило возможность приобретения 246 ракет этой разновидности, а также учебные снаряды и сопутствующее оборудование. Утверждается, что данная продажа не окажет негативного влияния на оборонные возможности США. Конгресс США уже уведомлен об этой сделке. Теперь у законодательного органа США есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.
https://ria.ru/20240905/niderlandy-1970838834.html
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в мире, сша, нидерланды, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, США, Нидерланды, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет "воздух — воздух" на $691 миллион
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет AID-9X Sidewinder Block II класса "воздух-воздух" на сумму порядка 691 миллиона долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
По данным ведомства, нидерландское правительство запросило возможность приобретения 246 ракет этой разновидности, а также учебные снаряды и сопутствующее оборудование.
Утверждается, что данная продажа не окажет негативного влияния на оборонные возможности США.
Конгресс США уже уведомлен об этой сделке. Теперь у законодательного органа США есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.