https://ria.ru/20240906/rakety-1971090431.html

Нидерланды поставят Украине ракеты для F-16

Нидерланды поставят Украине ракеты для F-16 - РИА Новости, 06.09.2024

Нидерланды поставят Украине ракеты для F-16

Нидерланды поставят Киеву ракеты класса "воздух - воздух" и материалы для обслуживания и ремонта переданных ей истребителей F-16, следует из заявления министра... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:58

2024-09-06T15:58

2024-09-06T16:58

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ГААГА, 6 сен - РИА Новости. Нидерланды поставят Киеву ракеты класса "воздух - воздух" и материалы для обслуживания и ремонта переданных ей истребителей F-16, следует из заявления министра обороны страны Рубена Брекелманса, опубликованного на странице ведомства в соцсети Х.."Сегодня министр обороны Рубен Брекелманс объявил, что Нидерланды будут поставлять материалы для ремонта и обслуживания украинских F-16. Для защиты воздушного пространства Украины ей также передадут ракеты класса "воздух - воздух"", - говорится в сообщении.Данное решение Брекелманс озвучил на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии.Как отмечается, Нидерланды поставят Украине технические материалы для истребителей F-16 на сумму 80 миллионов евро.В конце августа в Гааге сообщили, что передадут Киеву 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking.Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970613795.html

https://ria.ru/20240830/kiev-1969588634.html

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в мире, нидерланды, f-16, украина