https://ria.ru/20240906/raketa-1971143871.html

ПВО сбила украинскую ракету в Курской области

ПВО сбила украинскую ракету в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024

ПВО сбила украинскую ракету в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что еще одна украинская ракета была уничтожена силами ПВО в регионе на фоне ракетной опасности. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:19

2024-09-06T18:19

2024-09-06T18:26

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что еще одна украинская ракета была уничтожена силами ПВО в регионе на фоне ракетной опасности.Ракетная опасность была объявлена в Курской области утром в пятницу в 10.48 мск. Сигнал был отменён спустя 7 минут в 10.55. Повторно сигнал был запущен еще шесть раз в течение дня. Последний сигнал о ракетной опасности продолжает действовать."Еще одна украинская ракета уничтожена нашими системами ПВО в Курской области. Спасибо защитникам!", — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик)