https://ria.ru/20240906/raketa-1971143871.html
ПВО сбила украинскую ракету в Курской области
ПВО сбила украинскую ракету в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
ПВО сбила украинскую ракету в Курской области
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что еще одна украинская ракета была уничтожена силами ПВО в регионе на фоне ракетной опасности. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:19
2024-09-06T18:19
2024-09-06T18:26
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что еще одна украинская ракета была уничтожена силами ПВО в регионе на фоне ракетной опасности.Ракетная опасность была объявлена в Курской области утром в пятницу в 10.48 мск. Сигнал был отменён спустя 7 минут в 10.55. Повторно сигнал был запущен еще шесть раз в течение дня. Последний сигнал о ракетной опасности продолжает действовать."Еще одна украинская ракета уничтожена нашими системами ПВО в Курской области. Спасибо защитникам!", — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
ПВО сбила украинскую ракету в Курской области
Смирнов: ПВО сбила украинскую ракету в Курской области