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Над Курской областью сбили ракету
Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 06.09.2024
Над Курской областью сбили ракету
УКРАИНСКАЯ РАКЕТА БЫЛА УНИЧТОЖЕНА СИЛАМИ ПВО УТРОМ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - ВРИО ГУБЕРНАТОРА РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:50
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специальная военная операция на украине
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Специальная военная операция на Украине, Курская область
Над Курской областью сбили ракету
Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили ракету