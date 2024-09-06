https://ria.ru/20240906/pvo-1971164442.html

В Курской области сбили украинский беспилотник и две авиабомбы

В Курской области сбили украинский беспилотник и две авиабомбы - РИА Новости, 06.09.2024

В Курской области сбили украинский беспилотник и две авиабомбы

Украинский беспилотник и две управляемые авиабомбы сбиты в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:24

2024-09-06T19:24

2024-09-06T19:24

курская область

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник и две управляемые авиабомбы сбиты в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."В приграничном районе Курской области сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы. Благодарю наших бойцов ПВО!", — написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)