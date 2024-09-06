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В Курской области сбили украинский беспилотник и две авиабомбы
В Курской области сбили украинский беспилотник и две авиабомбы - РИА Новости, 06.09.2024
В Курской области сбили украинский беспилотник и две авиабомбы
Украинский беспилотник и две управляемые авиабомбы сбиты в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:24
2024-09-06T19:24
2024-09-06T19:24
курская область
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник и две управляемые авиабомбы сбиты в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."В приграничном районе Курской области сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы. Благодарю наших бойцов ПВО!", — написал он в Telegram-канале.
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили украинский беспилотник и две авиабомбы
Смирнов: в Курской области сбили украинский беспилотник и две авиабомбы