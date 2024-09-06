https://ria.ru/20240906/putin-1971167335.html

Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России

Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России - РИА Новости, 06.09.2024

Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России

Выборы имеют большое значение для стабильности в стране, а сегодня это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:29

2024-09-06T19:29

2024-09-06T19:29

политика

россия

абакан

анадырь

владимир путин

московская городская дума

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выборы имеют большое значение для стабильности в стране, а сегодня это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проголосовал на выборах в Мосгордуму, он сделал это в онлайн-режиме - с компьютера в своем рабочем кабинете. "Восьмого сентября в России единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно", - заявил Путин после того, как отдал свой голос. В единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240906/vybory-1971147332.html

https://ria.ru/20240906/mizulina-1971134782.html

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политика, россия, абакан, анадырь, владимир путин, московская городская дума, госдума рф