Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/putin-1971167335.html
Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России
Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России - РИА Новости, 06.09.2024
Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России
Выборы имеют большое значение для стабильности в стране, а сегодня это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:29
2024-09-06T19:29
политика
россия
абакан
анадырь
владимир путин
московская городская дума
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970729428_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_b34c2729386bea4a41f475cb688c4a22.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выборы имеют большое значение для стабильности в стране, а сегодня это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проголосовал на выборах в Мосгордуму, он сделал это в онлайн-режиме - с компьютера в своем рабочем кабинете. "Восьмого сентября в России единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно", - заявил Путин после того, как отдал свой голос. В единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240906/vybory-1971147332.html
https://ria.ru/20240906/mizulina-1971134782.html
россия
абакан
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970729428_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_1bf354e79ff5667ec48853cd514e44ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, абакан, анадырь, владимир путин, московская городская дума, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Владимир Путин, Московская городская дума, Госдума РФ
Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России

Президент РФ Путин: выборы имеют большое значение для стабильности в стране

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выборы имеют большое значение для стабильности в стране, а сегодня это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проголосовал на выборах в Мосгордуму, он сделал это в онлайн-режиме - с компьютера в своем рабочем кабинете.
Дистанционное электронное голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Явка на выборах в Подмосковье превысила девять процентов
Вчера, 18:42
"Восьмого сентября в России единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно", - заявил Путин после того, как отдал свой голос.
В единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Мизулина назвала основные источники фейков о выборах
Вчера, 17:44
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьВладимир ПутинМосковская городская думаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала