https://ria.ru/20240906/putin-1971167335.html
Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России
Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России - РИА Новости, 06.09.2024
Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России
Выборы имеют большое значение для стабильности в стране, а сегодня это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:29
2024-09-06T19:29
2024-09-06T19:29
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анадырь
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выборы имеют большое значение для стабильности в стране, а сегодня это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проголосовал на выборах в Мосгордуму, он сделал это в онлайн-режиме - с компьютера в своем рабочем кабинете. "Восьмого сентября в России единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно", - заявил Путин после того, как отдал свой голос. В единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240906/vybory-1971147332.html
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политика, россия, абакан, анадырь, владимир путин, московская городская дума, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Владимир Путин, Московская городская дума, Госдума РФ
Путин рассказал о значении выборов для стабильности в России
Президент РФ Путин: выборы имеют большое значение для стабильности в стране