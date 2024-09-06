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Путин утвердил состав комиссии по развитию ТЭК - РИА Новости, 06.09.2024
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17:24 06.09.2024 (обновлено: 18:21 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/putin-1971126458.html
Путин утвердил состав комиссии по развитию ТЭК
Путин утвердил состав комиссии по развитию ТЭК - РИА Новости, 06.09.2024
Путин утвердил состав комиссии по развитию ТЭК
Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Соответствующий указ РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:24
2024-09-06T18:21
политика
россия
владимир путин
игорь сечин
роснефть
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый состав комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности", - говорится в указе.Согласно указу, председателем комиссии остался сам Путин, а ответственным секретарем - глава "Роснефти" Игорь Сечин.Часть замен в составе по сути технические, например бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов заменен на нынешнего – Вадима Воробьева. Также включены новые главы "Интер РАО" Сергей Дрегваль и "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи" Игорь Артемьев.Вместе с тем стал намного шире представлен силовой блок - в комиссию включены министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ России Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МЧС Александр Куренков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Также вошли в комиссию гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.Из гражданской части правительства новыми членами комиссии стали вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Виталий Савельев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель ФТС Валерий Пикалев.
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политика, россия, владимир путин, игорь сечин, роснефть
Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Сечин, Роснефть
Путин утвердил состав комиссии по развитию ТЭК

Путин утвердил состав комиссии по развитию ТЭК и экологической безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый состав комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности", - говорится в указе.
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Согласно указу, председателем комиссии остался сам Путин, а ответственным секретарем - глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Часть замен в составе по сути технические, например бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов заменен на нынешнего – Вадима Воробьева. Также включены новые главы "Интер РАО" Сергей Дрегваль и "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи" Игорь Артемьев.
Вместе с тем стал намного шире представлен силовой блок - в комиссию включены министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ России Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МЧС Александр Куренков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Также вошли в комиссию гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Из гражданской части правительства новыми членами комиссии стали вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Виталий Савельев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель ФТС Валерий Пикалев.
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинИгорь СечинРоснефть
 
 
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