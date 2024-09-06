https://ria.ru/20240906/putin-1971126458.html

Путин утвердил состав комиссии по развитию ТЭК

Путин утвердил состав комиссии по развитию ТЭК - РИА Новости, 06.09.2024

Путин утвердил состав комиссии по развитию ТЭК

Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Соответствующий указ РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:24

2024-09-06T17:24

2024-09-06T18:21

политика

россия

владимир путин

игорь сечин

роснефть

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый состав комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности", - говорится в указе.Согласно указу, председателем комиссии остался сам Путин, а ответственным секретарем - глава "Роснефти" Игорь Сечин.Часть замен в составе по сути технические, например бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов заменен на нынешнего – Вадима Воробьева. Также включены новые главы "Интер РАО" Сергей Дрегваль и "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи" Игорь Артемьев.Вместе с тем стал намного шире представлен силовой блок - в комиссию включены министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ России Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МЧС Александр Куренков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Также вошли в комиссию гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.Из гражданской части правительства новыми членами комиссии стали вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Виталий Савельев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель ФТС Валерий Пикалев.

https://ria.ru/20240906/alikhanov-1971009501.html

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политика, россия, владимир путин, игорь сечин, роснефть