https://ria.ru/20240906/putin-1971036081.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 06.09.2024
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:24
2024-09-06T13:24
2024-09-06T13:24
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня президент работает в Огарёво. Он имеет в виду в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. Тему или он, или мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240904/putin-1970579643.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза