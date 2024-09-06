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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 06.09.2024
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13:24 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/putin-1971036081.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 06.09.2024
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:24
2024-09-06T13:24
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня президент работает в Огарёво. Он имеет в виду в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. Тему или он, или мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240904/putin-1970579643.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня президент работает в Огарёво. Он имеет в виду в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. Тему или он, или мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин провел совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО
4 сентября, 17:17
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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