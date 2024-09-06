https://ria.ru/20240906/putin-1971036081.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 06.09.2024

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:24

2024-09-06T13:24

2024-09-06T13:24

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня президент работает в Огарёво. Он имеет в виду в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. Тему или он, или мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240904/putin-1970579643.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин