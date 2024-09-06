https://ria.ru/20240906/putin-1971035509.html

Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024

Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин планирует в ЕДГ-2024 принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, Кремль позже сообщит о формате, заявил... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:23

2024-09-06T13:23

2024-09-06T13:23

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владимир путин

московская городская дума

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в ЕДГ-2024 принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, Кремль позже сообщит о формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Имеет в виду также президент в эти дни принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, которое проходит 6-8 сентября. Мы сообщим, в каком формате президент решит это сделать", - сказал Песков журналистам. В Единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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политика, россия, абакан, анадырь, дмитрий песков, владимир путин, московская городская дума, госдума рф