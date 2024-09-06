https://ria.ru/20240906/putin-1971035509.html
Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму
Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму
Президент России Владимир Путин планирует в ЕДГ-2024 принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, Кремль позже сообщит о формате, заявил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:23
2024-09-06T13:23
2024-09-06T13:23
политика
россия
абакан
анадырь
дмитрий песков
владимир путин
московская городская дума
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970758465_0:96:2930:1744_1920x0_80_0_0_2e56ae5c7331ac1b6a3248ecdb61c6e0.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в ЕДГ-2024 принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, Кремль позже сообщит о формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Имеет в виду также президент в эти дни принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, которое проходит 6-8 сентября. Мы сообщим, в каком формате президент решит это сделать", - сказал Песков журналистам. В Единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html
россия
абакан
анадырь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970758465_27:0:2600:1930_1920x0_80_0_0_9b6aaccc86a1cafb7b1e25732226fb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, абакан, анадырь, дмитрий песков, владимир путин, московская городская дума, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Московская городская дума, Госдума РФ
Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму
Песков: Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в ЕДГ-2024 принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, Кремль позже сообщит о формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Имеет в виду также президент в эти дни принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, которое проходит 6-8 сентября. Мы сообщим, в каком формате президент решит это сделать", - сказал Песков журналистам.
В Единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.