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Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
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13:23 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/putin-1971035509.html
Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму
Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму
Президент России Владимир Путин планирует в ЕДГ-2024 принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, Кремль позже сообщит о формате, заявил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:23
2024-09-06T13:23
политика
россия
абакан
анадырь
дмитрий песков
владимир путин
московская городская дума
госдума рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в ЕДГ-2024 принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, Кремль позже сообщит о формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Имеет в виду также президент в эти дни принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, которое проходит 6-8 сентября. Мы сообщим, в каком формате президент решит это сделать", - сказал Песков журналистам. В Единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, дмитрий песков, владимир путин, московская городская дума, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Московская городская дума, Госдума РФ
Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

Песков: Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в ЕДГ-2024 принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, Кремль позже сообщит о формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Имеет в виду также президент в эти дни принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, которое проходит 6-8 сентября. Мы сообщим, в каком формате президент решит это сделать", - сказал Песков журналистам.
В Единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьДмитрий ПесковВладимир ПутинМосковская городская думаГосдума РФ
 
 
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