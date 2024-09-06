https://ria.ru/20240906/putin-1971007549.html

Путин отметил профессионализм сотрудников Центра имени Вишневского

Путин отметил профессионализм сотрудников Центра имени Вишневского - РИА Новости, 06.09.2024

Путин отметил профессионализм сотрудников Центра имени Вишневского

Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу Национального медицинского исследовательского центра имени Вишневского Минздрава России с 80-летием... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:30

2024-09-06T11:30

2024-09-06T11:30

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу Национального медицинского исследовательского центра имени Вишневского Минздрава России с 80-летием его создания отметил квалифицированную медпомощь, оказываемую ими участникам специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что у истоков создания Центра стояли выдающиеся представители медицинского, врачебного сообщества страны, многие из которых вернулись с фронта, где в сложнейших условиях оказывали помощь раненым бойцам и командирам. Он также отметил уникальную роль в становлении Института прославленного ученого, хирурга Александра Васильевича Вишневского, 150 лет со дня рождения которого отмечается в эти дни. "Отрадно, что нынешний коллектив чтит профессиональные, нравственные заветы своих предшественников, достойно продолжает традиции милосердия и подвижничества, верности долгу. В стенах Центра проводятся серьёзные исследования, разрабатываются и внедряются в практику передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов, развиваются все направления хирургии. Особо отмечу квалифицированную медицинскую помощь, которую вы оказываете участникам специальной военной операции", - говорится в поздравлении. Российский лидер пожелал коллективу центра успехов в их благородном труде, требующем глубоких знаний, опыта, полной самоотдачи, а также подчеркнул, что тысячи людей искренне благодарны им за своевременную поддержку, участие, доброту и внимание.

https://ria.ru/20240616/pozdravlenie-1953182408.html

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общество, россия, владимир путин