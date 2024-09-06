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В Сочи проведут проверку детского сада, на стенах которого выросли грибы
В Сочи проведут проверку детского сада, на стенах которого выросли грибы - РИА Новости, 06.09.2024
В Сочи проведут проверку детского сада, на стенах которого выросли грибы
Руководителю детского сада № 49 в Адлерском районе Сочи, где по информации в соцсетях нарушались санитарно-эпидемиологические требования, внесено представление... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:34
2024-09-06T22:34
2024-09-06T22:34
происшествия
сочи
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СОЧИ, 6 сен – РИА Новости. Руководителю детского сада № 49 в Адлерском районе Сочи, где по информации в соцсетях нарушались санитарно-эпидемиологические требования, внесено представление о нарушениях, угрозы жизни и здоровью детей нет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ранее в соцсетях распространилось кадры с растущими на стенах детского сада № 49 грибами. Некоторые авторы публикации утверждали, что в образовательном учреждении грязь, тараканы, плесень и блохи. Прокуратура назначила проверку. "Прокуратурой района совместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора Краснодарского края в городе Сочи проведена проверка по обращению родителей воспитанников МДОУ N 49 г. Сочи, по результатам которой руководителю учреждения образования внесено представление. Угроза жизни и здоровью несовершеннолетних в настоящее время отсутствует", - говорится в Telegram-канале регионального надзорного ведомства. Исполнение мер реагирования находятся на контроле районной прокуратуры.
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происшествия, сочи, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Сочи проведут проверку детского сада, на стенах которого выросли грибы
Прокуратура в Сочи проверит детсад, на стенах которого выросли грибы