Рейтинг@Mail.ru
В Сочи проведут проверку детского сада, на стенах которого выросли грибы - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/proverka-1971192968.html
В Сочи проведут проверку детского сада, на стенах которого выросли грибы
В Сочи проведут проверку детского сада, на стенах которого выросли грибы - РИА Новости, 06.09.2024
В Сочи проведут проверку детского сада, на стенах которого выросли грибы
Руководителю детского сада № 49 в Адлерском районе Сочи, где по информации в соцсетях нарушались санитарно-эпидемиологические требования, внесено представление... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:34
2024-09-06T22:34
происшествия
сочи
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
СОЧИ, 6 сен – РИА Новости. Руководителю детского сада № 49 в Адлерском районе Сочи, где по информации в соцсетях нарушались санитарно-эпидемиологические требования, внесено представление о нарушениях, угрозы жизни и здоровью детей нет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ранее в соцсетях распространилось кадры с растущими на стенах детского сада № 49 грибами. Некоторые авторы публикации утверждали, что в образовательном учреждении грязь, тараканы, плесень и блохи. Прокуратура назначила проверку. "Прокуратурой района совместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора Краснодарского края в городе Сочи проведена проверка по обращению родителей воспитанников МДОУ N 49 г. Сочи, по результатам которой руководителю учреждения образования внесено представление. Угроза жизни и здоровью несовершеннолетних в настоящее время отсутствует", - говорится в Telegram-канале регионального надзорного ведомства. Исполнение мер реагирования находятся на контроле районной прокуратуры.
https://ria.ru/20240429/ekaterinburg-1942997057.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Сочи проведут проверку детского сада, на стенах которого выросли грибы

Прокуратура в Сочи проверит детсад, на стенах которого выросли грибы

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 сен – РИА Новости. Руководителю детского сада № 49 в Адлерском районе Сочи, где по информации в соцсетях нарушались санитарно-эпидемиологические требования, внесено представление о нарушениях, угрозы жизни и здоровью детей нет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее в соцсетях распространилось кадры с растущими на стенах детского сада № 49 грибами. Некоторые авторы публикации утверждали, что в образовательном учреждении грязь, тараканы, плесень и блохи. Прокуратура назначила проверку.
"Прокуратурой района совместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора Краснодарского края в городе Сочи проведена проверка по обращению родителей воспитанников МДОУ N 49 г. Сочи, по результатам которой руководителю учреждения образования внесено представление. Угроза жизни и здоровью несовершеннолетних в настоящее время отсутствует", - говорится в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.
Исполнение мер реагирования находятся на контроле районной прокуратуры.
Воспитатель пнула ребенка в детсаду в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Екатеринбурге уволят воспитательницу, пнувшую ребенка
29 апреля, 09:12
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала