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Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям - РИА Новости, 06.09.2024
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18:39 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/promsvyazbank-1971146695.html
Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям
Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям - РИА Новости, 06.09.2024
Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к крупным европейским депозитариям Euroclear Bank и Clearstream Banking, следует из информации в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:39
2024-09-06T18:39
экономика
москва
промсвязьбанк
национальный расчетный депозитарий (нрд)
euroclear
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к крупным европейским депозитариям Euroclear Bank и Clearstream Banking, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 5 сентября, предварительные слушания назначены на 21 октября. Третьими лицами в карточке дела указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД) и ООО "Инвестиционная компания "Балтонэксим Финанс". Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. В июле Промсвязьбанк подал в этот же суд иск, в котором просит взыскать с Euroclear Bank около 11,4 миллиона долларов. Тот иск принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 7 октября. Суд привлек к делу в статусе третьего лица НРД. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не указаны, но по составу участников можно предположить, что истец взыскивает убытки, причиненные блокировкой принадлежащих ему ценных бумаг, находящихся на счетах НРД в Euroclear. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. Промсвязьбанк основан в 1995 году, на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
https://radiosputnik.ru/20240812/promsvyazbank-1965732940.html
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экономика, москва, промсвязьбанк, национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear
Экономика, Москва, Промсвязьбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Euroclear
Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям

Промсвязьбанк подал иск к депозитариям Euroclear Bank и Clearstream Bank

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Логотип Промсвязьбанка
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к крупным европейским депозитариям Euroclear Bank и Clearstream Banking, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 5 сентября, предварительные слушания назначены на 21 октября. Третьими лицами в карточке дела указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД) и ООО "Инвестиционная компания "Балтонэксим Финанс". Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Молдавии провайдеров обязали блокировать сайт "Промсвязьбанка"
12 августа, 15:16
В июле Промсвязьбанк подал в этот же суд иск, в котором просит взыскать с Euroclear Bank около 11,4 миллиона долларов. Тот иск принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 7 октября. Суд привлек к делу в статусе третьего лица НРД.
Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не указаны, но по составу участников можно предположить, что истец взыскивает убытки, причиненные блокировкой принадлежащих ему ценных бумаг, находящихся на счетах НРД в Euroclear.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
Промсвязьбанк основан в 1995 году, на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Сбербанк подал еще один иск к Euroclear Bank
23 мая, 14:51
 
ЭкономикаМоскваПромсвязьбанкНациональный расчетный депозитарий (НРД)Euroclear
 
 
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