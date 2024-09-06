https://ria.ru/20240906/promsvyazbank-1971146695.html

Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям

Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям - РИА Новости, 06.09.2024

Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к крупным европейским депозитариям Euroclear Bank и Clearstream Banking, следует из информации в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:39

2024-09-06T18:39

2024-09-06T18:39

экономика

москва

промсвязьбанк

национальный расчетный депозитарий (нрд)

euroclear

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к крупным европейским депозитариям Euroclear Bank и Clearstream Banking, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 5 сентября, предварительные слушания назначены на 21 октября. Третьими лицами в карточке дела указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД) и ООО "Инвестиционная компания "Балтонэксим Финанс". Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. В июле Промсвязьбанк подал в этот же суд иск, в котором просит взыскать с Euroclear Bank около 11,4 миллиона долларов. Тот иск принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 7 октября. Суд привлек к делу в статусе третьего лица НРД. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не указаны, но по составу участников можно предположить, что истец взыскивает убытки, причиненные блокировкой принадлежащих ему ценных бумаг, находящихся на счетах НРД в Euroclear. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. Промсвязьбанк основан в 1995 году, на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

https://radiosputnik.ru/20240812/promsvyazbank-1965732940.html

https://ria.ru/20240523/isk-1947902127.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, промсвязьбанк, национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear