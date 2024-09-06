https://ria.ru/20240906/prokuratura-1970991872.html
Прокуратура запросила 14 лет колонии для красноярского депутата
Прокуратура запросила 14 лет колонии для красноярского депутата - РИА Новости, 06.09.2024
Прокуратура запросила 14 лет колонии для красноярского депутата
Прокуратура запросила 14 лет колонии строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей для депутата законодательного собрания Красноярского края Александра... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:39
2024-09-06T10:39
2024-09-06T10:46
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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Прокуратура запросила 14 лет колонии строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей для депутата законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова, который обвиняется в получении взятки, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Глисков был арестован в начале ноября 2023 года. Суд первой инстанции еще несколько раз продлевал депутату срок содержания под стражей. Ранее ведомство сообщало, что в период с марта по май 2017 года обвиняемый "выдвинул через посредника требования заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации о передаче ему взятки в размере 5 миллионов рублей". По данным следствия, в итоге был передан 1 миллион рублей. "С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Глисковым преступления… государственный обвинитель просил назначить виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей с лишением права занимать выборные должности в законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации сроком на 10 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что гособвинителем были представлены неопровержимые доказательства виновности Александра Глискова. Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году он победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков является руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.
https://ria.ru/20240626/sud-1955567624.html
https://ria.ru/20240419/arest-1941151547.html
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справки, красноярский край, красноярск, михаил котюков, лдпр, западно-сибирская транспортная прокуратура
Справки, Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, ЛДПР, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Прокуратура запросила 14 лет колонии для красноярского депутата
Прокуратура запросила 14 лет колонии для красноярского депутата Глискова
КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Прокуратура запросила 14 лет колонии строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей для депутата законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова, который обвиняется в получении взятки, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Глисков был арестован в начале ноября 2023 года. Суд первой инстанции еще несколько раз продлевал депутату срок содержания под стражей.
Ранее ведомство сообщало, что в период с марта по май 2017 года обвиняемый "выдвинул через посредника требования заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации о передаче ему взятки в размере 5 миллионов рублей". По данным следствия, в итоге был передан 1 миллион рублей.
"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Глисковым преступления… государственный обвинитель просил назначить виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей с лишением права занимать выборные должности в законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гособвинителем были представлены неопровержимые доказательства виновности Александра Глискова.
Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году он победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков является руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.