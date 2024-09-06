https://ria.ru/20240906/pravitelstvo-1970984232.html
Соцобъекты для пожилых, где выявили нарушения, будут проверять ежегодно
Соцобъекты для пожилых, где выявили нарушения, будут проверять ежегодно - РИА Новости, 06.09.2024
Соцобъекты для пожилых, где выявили нарушения, будут проверять ежегодно
Правительство усовершенствовало порядок контроля за социальными учреждениями, где проживают пожилые граждане и инвалиды, в связи с чем в соцобъектах для 100 и... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:10
2024-09-06T10:10
2024-09-06T10:21
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство усовершенствовало порядок контроля за социальными учреждениями, где проживают пожилые граждане и инвалиды, в связи с чем в соцобъектах для 100 и более человек, где были выявлены нарушения, проверки будут проводиться ежегодно, сообщили в пресс-службе кабмина."Для отдельных организаций социального обслуживания, где проживают пожилые люди и инвалиды, вводится новая категория риска, в соответствии с которой будут определяться характер и периодичность контрольно-надзорных мероприятий. Речь идет о категории чрезвычайно высокого риска. К ней будут отнесены стационарные социальные объекты, где проживают более 100 человек и где ранее были выявлены нарушения соблюдения обязательных требований", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь в домах и пансионатах для пожилых людей и инвалидов, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска, ежегодно будут проводиться инспекционные визиты либо документарные и выездные проверки."Для таких учреждений обязательными станут ежегодные профилактические визиты", - рассказали в кабмине.Ранее все соцучреждения, где проживали пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, были разделены на три категории – высокого, среднего и низкого риска. При этом в учреждениях, отнесенных к категории высокого риска, проверки могли проводиться лишь один раз в два года, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240904/zanyatost-1970547302.html
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россия, общество
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство усовершенствовало порядок контроля за социальными учреждениями, где проживают пожилые граждане и инвалиды, в связи с чем в соцобъектах для 100 и более человек, где были выявлены нарушения, проверки будут проводиться ежегодно, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Для отдельных организаций социального обслуживания, где проживают пожилые люди и инвалиды, вводится новая категория риска, в соответствии с которой будут определяться характер и периодичность контрольно-надзорных мероприятий. Речь идет о категории чрезвычайно высокого риска. К ней будут отнесены стационарные социальные объекты, где проживают более 100 человек и где ранее были выявлены нарушения соблюдения обязательных требований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь в домах и пансионатах для пожилых людей и инвалидов, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска, ежегодно будут проводиться инспекционные визиты либо документарные и выездные проверки.
"Для таких учреждений обязательными станут ежегодные профилактические визиты", - рассказали в кабмине.
Ранее все соцучреждения, где проживали пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, были разделены на три категории – высокого, среднего и низкого риска. При этом в учреждениях, отнесенных к категории высокого риска, проверки могли проводиться лишь один раз в два года, отметили в пресс-службе.