Рейтинг@Mail.ru
Соцобъекты для пожилых, где выявили нарушения, будут проверять ежегодно - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 06.09.2024 (обновлено: 10:21 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/pravitelstvo-1970984232.html
Соцобъекты для пожилых, где выявили нарушения, будут проверять ежегодно
Соцобъекты для пожилых, где выявили нарушения, будут проверять ежегодно - РИА Новости, 06.09.2024
Соцобъекты для пожилых, где выявили нарушения, будут проверять ежегодно
Правительство усовершенствовало порядок контроля за социальными учреждениями, где проживают пожилые граждане и инвалиды, в связи с чем в соцобъектах для 100 и... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:10
2024-09-06T10:21
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_1055:272:3071:1406_1920x0_80_0_0_285ec389541ae23153fa85b6c652f7dc.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство усовершенствовало порядок контроля за социальными учреждениями, где проживают пожилые граждане и инвалиды, в связи с чем в соцобъектах для 100 и более человек, где были выявлены нарушения, проверки будут проводиться ежегодно, сообщили в пресс-службе кабмина."Для отдельных организаций социального обслуживания, где проживают пожилые люди и инвалиды, вводится новая категория риска, в соответствии с которой будут определяться характер и периодичность контрольно-надзорных мероприятий. Речь идет о категории чрезвычайно высокого риска. К ней будут отнесены стационарные социальные объекты, где проживают более 100 человек и где ранее были выявлены нарушения соблюдения обязательных требований", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь в домах и пансионатах для пожилых людей и инвалидов, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска, ежегодно будут проводиться инспекционные визиты либо документарные и выездные проверки."Для таких учреждений обязательными станут ежегодные профилактические визиты", - рассказали в кабмине.Ранее все соцучреждения, где проживали пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, были разделены на три категории – высокого, среднего и низкого риска. При этом в учреждениях, отнесенных к категории высокого риска, проверки могли проводиться лишь один раз в два года, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240904/zanyatost-1970547302.html
https://ria.ru/20240905/arest-1970882158.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_975:228:3071:1800_1920x0_80_0_0_d7dff17b1e52dc6f351b19035070f66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество

Соцобъекты для пожилых, где выявили нарушения, будут проверять ежегодно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на здание дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство усовершенствовало порядок контроля за социальными учреждениями, где проживают пожилые граждане и инвалиды, в связи с чем в соцобъектах для 100 и более человек, где были выявлены нарушения, проверки будут проводиться ежегодно, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Для отдельных организаций социального обслуживания, где проживают пожилые люди и инвалиды, вводится новая категория риска, в соответствии с которой будут определяться характер и периодичность контрольно-надзорных мероприятий. Речь идет о категории чрезвычайно высокого риска. К ней будут отнесены стационарные социальные объекты, где проживают более 100 человек и где ранее были выявлены нарушения соблюдения обязательных требований", - говорится в сообщении.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В России утвердили концепцию повышения уровня занятости инвалидов
4 сентября, 15:48
Отмечается, что теперь в домах и пансионатах для пожилых людей и инвалидов, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска, ежегодно будут проводиться инспекционные визиты либо документарные и выездные проверки.
"Для таких учреждений обязательными станут ежегодные профилактические визиты", - рассказали в кабмине.
Ранее все соцучреждения, где проживали пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, были разделены на три категории – высокого, среднего и низкого риска. При этом в учреждениях, отнесенных к категории высокого риска, проверки могли проводиться лишь один раз в два года, отметили в пресс-службе.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Суд арестовал хозяйку пансионата для пожилых в Казани, где нашли нарушения
Вчера, 17:38
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала