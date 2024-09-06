https://ria.ru/20240906/pozhar-1971191887.html

При пожаре в депо в Зеленограде никто не пострадал

При пожаре в депо в Зеленограде никто не пострадал - РИА Новости, 06.09.2024

При пожаре в депо в Зеленограде никто не пострадал

Пострадавших в результате пожара в депо "Крюково" в Зеленограде нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:21

2024-09-06T22:21

2024-09-06T22:21

происшествия

зеленоград

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара в депо "Крюково" в Зеленограде нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что пластиковые емкости на площади 100 "квадратов" горят в депо "Крюково" в столичном Зеленограде. "Огнеборцы столицы ликвидировали пожар на границе Москвы и Московской области. В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в районе улицы Новокрюковская. По прибытии огнеборцев на открытой площадке происходило загорание автомобильных покрышек и пластиковых ёмкостей... Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в 21.05 пожар был локализован на площади 150 квадратных метров, в 21.33 пожар ликвидирован.

https://ria.ru/20240906/pozhar-1971180603.html

https://ria.ru/20240906/pozhar-1970949635.html

зеленоград

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, зеленоград, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)