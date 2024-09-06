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При пожаре в депо в Зеленограде никто не пострадал
При пожаре в депо в Зеленограде никто не пострадал - РИА Новости, 06.09.2024
При пожаре в депо в Зеленограде никто не пострадал
Пострадавших в результате пожара в депо "Крюково" в Зеленограде нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:21
2024-09-06T22:21
2024-09-06T22:21
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара в депо "Крюково" в Зеленограде нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что пластиковые емкости на площади 100 "квадратов" горят в депо "Крюково" в столичном Зеленограде. "Огнеборцы столицы ликвидировали пожар на границе Москвы и Московской области. В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в районе улицы Новокрюковская. По прибытии огнеборцев на открытой площадке происходило загорание автомобильных покрышек и пластиковых ёмкостей... Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в 21.05 пожар был локализован на площади 150 квадратных метров, в 21.33 пожар ликвидирован.
https://ria.ru/20240906/pozhar-1971180603.html
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происшествия, зеленоград, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Зеленоград, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в депо в Зеленограде никто не пострадал
МЧС РФ: при пожаре в депо "Крюково" в Зеленограде никто не пострадал