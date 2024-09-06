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В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения
В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения - РИА Новости, 06.09.2024
В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения
Возгорание произошло на строительной площадке сторонней организации рядом с территорией моторвагонного депо Крюково, на движение поездов ситуация не повлияла,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:13
2024-09-06T22:13
2024-09-06T22:13
происшествия
городское хозяйство москвы
зеленоград
октябрьская железная дорога (ожд)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Возгорание произошло на строительной площадке сторонней организации рядом с территорией моторвагонного депо Крюково, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "Сегодня, 6 сентября, рядом с территорией моторвагонного депо Крюково (город Зеленоград) на строительной площадке сторонней организации произошло возгорание ливневых очистных сооружений. На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оказания помощи МЧС в тушении направлен пожарный поезд станции Ховрино.
https://ria.ru/20240522/elektrichka-1947677079.html
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происшествия, городское хозяйство москвы, зеленоград, октябрьская железная дорога (ожд), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Зеленоград, Октябрьская железная дорога (ОЖД), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения
ОЖД: в Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения