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В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения

В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения - РИА Новости, 06.09.2024

В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения

Возгорание произошло на строительной площадке сторонней организации рядом с территорией моторвагонного депо Крюково, на движение поездов ситуация не повлияла,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:13

2024-09-06T22:13

2024-09-06T22:13

происшествия

городское хозяйство москвы

зеленоград

октябрьская железная дорога (ожд)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Возгорание произошло на строительной площадке сторонней организации рядом с территорией моторвагонного депо Крюково, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "Сегодня, 6 сентября, рядом с территорией моторвагонного депо Крюково (город Зеленоград) на строительной площадке сторонней организации произошло возгорание ливневых очистных сооружений. На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оказания помощи МЧС в тушении направлен пожарный поезд станции Ховрино.

https://ria.ru/20240522/elektrichka-1947677079.html

зеленоград

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, городское хозяйство москвы, зеленоград, октябрьская железная дорога (ожд), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)