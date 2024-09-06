Рейтинг@Mail.ru
В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/pozhar-1971191331.html
В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения
В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения - РИА Новости, 06.09.2024
В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения
Возгорание произошло на строительной площадке сторонней организации рядом с территорией моторвагонного депо Крюково, на движение поездов ситуация не повлияла,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:13
2024-09-06T22:13
происшествия
городское хозяйство москвы
зеленоград
октябрьская железная дорога (ожд)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Возгорание произошло на строительной площадке сторонней организации рядом с территорией моторвагонного депо Крюково, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "Сегодня, 6 сентября, рядом с территорией моторвагонного депо Крюково (город Зеленоград) на строительной площадке сторонней организации произошло возгорание ливневых очистных сооружений. На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оказания помощи МЧС в тушении направлен пожарный поезд станции Ховрино.
https://ria.ru/20240522/elektrichka-1947677079.html
зеленоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, городское хозяйство москвы, зеленоград, октябрьская железная дорога (ожд), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Зеленоград, Октябрьская железная дорога (ОЖД), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения

ОЖД: в Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Возгорание произошло на строительной площадке сторонней организации рядом с территорией моторвагонного депо Крюково, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"Сегодня, 6 сентября, рядом с территорией моторвагонного депо Крюково (город Зеленоград) на строительной площадке сторонней организации произошло возгорание ливневых очистных сооружений. На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оказания помощи МЧС в тушении направлен пожарный поезд станции Ховрино.
Место возгорания вагонов электрички на станции Поварово в Подмосковье. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В Подмосковье загорелись два вагона электрички
22 мая, 15:24
 
ПроисшествияГородское хозяйство МосквыЗеленоградОктябрьская железная дорога (ОЖД)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала