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В Липецке загорелся склад - РИА Новости, 06.09.2024
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21:23 06.09.2024
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В Липецке загорелся склад
В Липецке загорелся склад - РИА Новости, 06.09.2024
В Липецке загорелся склад
Пожар площадью 900 квадратных метров произошел на складе предприятия в Липецке, возгорание уже локализовано, сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:23
2024-09-06T21:23
происшествия
россия
липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Пожар площадью 900 квадратных метров произошел на складе предприятия в Липецке, возгорание уже локализовано, сообщили в ГУ МЧС России по региону. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 900 квадратных метров. Поступило сообщение о возгорании склада предприятий по улице Клары Цеткин, 1а", - говорится в Telegram-канале ведомства. Спасатели уточнили, что погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидируют 69 человек и 17 единиц техники.
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россия
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происшествия, россия, липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Липецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецке загорелся склад

В Липецке склад загорелся на площади 900 квадратных метров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Пожар площадью 900 квадратных метров произошел на складе предприятия в Липецке, возгорание уже локализовано, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 900 квадратных метров. Поступило сообщение о возгорании склада предприятий по улице Клары Цеткин, 1а", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Спасатели уточнили, что погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидируют 69 человек и 17 единиц техники.
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Крупные пожары на складах в России в 2023-2024 годах
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ПроисшествияРоссияЛипецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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