https://ria.ru/20240906/pozhar-1971185310.html

В Липецке загорелся склад

В Липецке загорелся склад - РИА Новости, 06.09.2024

В Липецке загорелся склад

Пожар площадью 900 квадратных метров произошел на складе предприятия в Липецке, возгорание уже локализовано, сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:23

2024-09-06T21:23

2024-09-06T21:23

происшествия

россия

липецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Пожар площадью 900 квадратных метров произошел на складе предприятия в Липецке, возгорание уже локализовано, сообщили в ГУ МЧС России по региону. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 900 квадратных метров. Поступило сообщение о возгорании склада предприятий по улице Клары Цеткин, 1а", - говорится в Telegram-канале ведомства. Спасатели уточнили, что погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидируют 69 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

россия

липецк

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)