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В Симферополе потушили пожар в многоэтажке

В Симферополе потушили пожар в многоэтажке - РИА Новости, 06.09.2024

В Симферополе потушили пожар в многоэтажке

Возгорание в многоэтажке Симферополя ликвидировано, сообщила пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:37

2024-09-06T20:37

2024-09-06T20:37

происшествия

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Возгорание в многоэтажке Симферополя ликвидировано, сообщила пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что задымление произошло на лестничной клетке на седьмом этаже девятиэтажного дома в Симферополе. С верхних этажей эвакуировали 40 человек. "В 20.00 полная ликвидация (возгорания)", - говорится в сообщении. Причиной задымления стало возгорание электросчетчика на лестничной клетке. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

симферополь

россия

республика крым

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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым