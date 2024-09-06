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В Симферополе потушили пожар в многоэтажке
В Симферополе потушили пожар в многоэтажке - РИА Новости, 06.09.2024
В Симферополе потушили пожар в многоэтажке
Возгорание в многоэтажке Симферополя ликвидировано, сообщила пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:37
2024-09-06T20:37
2024-09-06T20:37
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Возгорание в многоэтажке Симферополя ликвидировано, сообщила пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что задымление произошло на лестничной клетке на седьмом этаже девятиэтажного дома в Симферополе. С верхних этажей эвакуировали 40 человек. "В 20.00 полная ликвидация (возгорания)", - говорится в сообщении. Причиной задымления стало возгорание электросчетчика на лестничной клетке. Пострадавших нет.
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В Симферополе потушили пожар в многоэтажке
МЧС: в Симферополе ликвидировали задымление в многоэтажке