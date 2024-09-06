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В Симферополе локализовали пожар в многоэтажке

В Симферополе локализовали пожар в многоэтажке - РИА Новости, 06.09.2024

В Симферополе локализовали пожар в многоэтажке

Возгорание в многоэтажке Симферополя локализовано, спасено восемь человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:05

2024-09-06T20:05

2024-09-06T20:05

происшествия

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Возгорание в многоэтажке Симферополя локализовано, спасено восемь человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. Ранее сообщалось, что задымление произошло на лестничной клетке на седьмом этаже девятиэтажного дома. Проводится эвакуация людей с верхних этажей. "Всего эвакуировано 40 человек. Звеньями ГДЗС спасено восемь человек, один из них - ребенок. Пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что причиной задымления стало возгорание электросчетчика на лестничной клетке.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)