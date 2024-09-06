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В Симферополе локализовали пожар в многоэтажке
В Симферополе локализовали пожар в многоэтажке - РИА Новости, 06.09.2024
В Симферополе локализовали пожар в многоэтажке
Возгорание в многоэтажке Симферополя локализовано, спасено восемь человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:05
2024-09-06T20:05
2024-09-06T20:05
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Возгорание в многоэтажке Симферополя локализовано, спасено восемь человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. Ранее сообщалось, что задымление произошло на лестничной клетке на седьмом этаже девятиэтажного дома. Проводится эвакуация людей с верхних этажей. "Всего эвакуировано 40 человек. Звеньями ГДЗС спасено восемь человек, один из них - ребенок. Пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что причиной задымления стало возгорание электросчетчика на лестничной клетке.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе локализовали пожар в многоэтажке
МЧС: В Симферополе локализовали пожар в многоэтажке, спасли 8 человек