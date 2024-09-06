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В Якутске при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Якутске при пожаре в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 06.09.2024

В Якутске при пожаре в жилом доме погибли два человека

Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в двухэтажном жилом доме в городе Якутске, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:12

2024-09-06T04:12

2024-09-06T04:12

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в двухэтажном жилом доме в городе Якутске, сообщает региональный главк МЧС. По данным спасателей, пожар произошел в двухэтажном частично расселенном доме на улице Хабарова в Якутске. На момент прибытия пожарных открытым огнем был охвачен первый этаж. "В результате пожара огнем поврежден второй подъезд и кровля дома на площади 200 квадратных метров. К сожалению, в результате опасных факторов пожара два человека погибли, один пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара было задействовано 54 человек и 10 единиц техники. Для установления причин и условий пожара на месте работает дознаватель.

https://ria.ru/20240905/tagil-1970930652.html

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якутск

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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия