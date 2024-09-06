Рейтинг@Mail.ru
В Якутске при пожаре в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/pozhar-1970949635.html
В Якутске при пожаре в жилом доме погибли два человека
В Якутске при пожаре в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 06.09.2024
В Якутске при пожаре в жилом доме погибли два человека
Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в двухэтажном жилом доме в городе Якутске, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:12
2024-09-06T04:12
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в двухэтажном жилом доме в городе Якутске, сообщает региональный главк МЧС. По данным спасателей, пожар произошел в двухэтажном частично расселенном доме на улице Хабарова в Якутске. На момент прибытия пожарных открытым огнем был охвачен первый этаж. "В результате пожара огнем поврежден второй подъезд и кровля дома на площади 200 квадратных метров. К сожалению, в результате опасных факторов пожара два человека погибли, один пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара было задействовано 54 человек и 10 единиц техники. Для установления причин и условий пожара на месте работает дознаватель.
https://ria.ru/20240905/tagil-1970930652.html
https://ria.ru/20240905/dtp-1970803495.html
якутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Якутске при пожаре в жилом доме погибли два человека

МЧС: в Якутске при пожаре в жилом доме погибли два человека, один пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в двухэтажном жилом доме в городе Якутске, сообщает региональный главк МЧС.
По данным спасателей, пожар произошел в двухэтажном частично расселенном доме на улице Хабарова в Якутске. На момент прибытия пожарных открытым огнем был охвачен первый этаж.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи после пожара
Вчера, 22:47
"В результате пожара огнем поврежден второй подъезд и кровля дома на площади 200 квадратных метров. К сожалению, в результате опасных факторов пожара два человека погибли, один пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации пожара было задействовано 54 человек и 10 единиц техники. Для установления причин и условий пожара на месте работает дознаватель.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
После ДТП с автобусом в Рыбинске госпитализировали семь человек
Вчера, 13:13
 
ПроисшествияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала