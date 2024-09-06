https://ria.ru/20240906/pozhar-1970944650.html

Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в регионе

Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в регионе - РИА Новости, 06.09.2024

Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в регионе

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прибыл на место пожара в Узловском районе, где горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T02:14

2024-09-06T02:14

2024-09-06T02:30

происшествия

тульская область

узловский район

россия

дмитрий миляев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прибыл на место пожара в Узловском районе, где горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров, соответствующее видео он разметил в своем Telegram-канале.В четверг МЧС РФ сообщили о возгорании строящегося цеха на площади 1 тысячи "квадратов" в Тульской области. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара выросла до 2 тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом. Для помощи в тушении привлечен пожарный поезд. Возгорание локализовано, пострадавших, как сообщал начальник ГУМЧС России по Тульской области Алексей Павлов, нет, удалось отстоять три производственных здания."Прибыл в Узловский район, где горит склад. Ситуация по тушению крупного пожара - под контролем. На месте работают более 20 пожарных расчетов. Писал ранее, что пожар локализован и никто не пострадал. На месте работает лаборатория Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет", - написал Миляев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

тульская область

узловский район

россия

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происшествия, тульская область, узловский район, россия, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)