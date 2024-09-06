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Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в регионе - РИА Новости, 06.09.2024
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02:14 06.09.2024 (обновлено: 02:30 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/pozhar-1970944650.html
Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в регионе
Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в регионе - РИА Новости, 06.09.2024
Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в регионе
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прибыл на место пожара в Узловском районе, где горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T02:14
2024-09-06T02:30
происшествия
тульская область
узловский район
россия
дмитрий миляев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прибыл на место пожара в Узловском районе, где горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров, соответствующее видео он разметил в своем Telegram-канале.В четверг МЧС РФ сообщили о возгорании строящегося цеха на площади 1 тысячи "квадратов" в Тульской области. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара выросла до 2 тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом. Для помощи в тушении привлечен пожарный поезд. Возгорание локализовано, пострадавших, как сообщал начальник ГУМЧС России по Тульской области Алексей Павлов, нет, удалось отстоять три производственных здания."Прибыл в Узловский район, где горит склад. Ситуация по тушению крупного пожара - под контролем. На месте работают более 20 пожарных расчетов. Писал ранее, что пожар локализован и никто не пострадал. На месте работает лаборатория Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет", - написал Миляев в своем Telegram-канале.
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тульская область
узловский район
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происшествия, тульская область, узловский район, россия, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Тульская область, Узловский район, Россия, Дмитрий Миляев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в регионе

Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в Узловском районе

© Фото : МЧС Тульской области/TelegramТушение пожара в Узловой в Тульской области
Тушение пожара в Узловой в Тульской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : МЧС Тульской области/Telegram
Тушение пожара в Узловой в Тульской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прибыл на место пожара в Узловском районе, где горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров, соответствующее видео он разметил в своем Telegram-канале.
В четверг МЧС РФ сообщили о возгорании строящегося цеха на площади 1 тысячи "квадратов" в Тульской области. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара выросла до 2 тысяч квадратных метров, внутри здания находятся бочки с моторным маслом. Для помощи в тушении привлечен пожарный поезд. Возгорание локализовано, пострадавших, как сообщал начальник ГУМЧС России по Тульской области Алексей Павлов, нет, удалось отстоять три производственных здания.
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"Прибыл в Узловский район, где горит склад. Ситуация по тушению крупного пожара - под контролем. На месте работают более 20 пожарных расчетов. Писал ранее, что пожар локализован и никто не пострадал. На месте работает лаборатория Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет", - написал Миляев в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияТульская областьУзловский районРоссияДмитрий МиляевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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