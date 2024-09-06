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Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:32 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/povrezhdeniya-1970939233.html
Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино
Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино - РИА Новости, 06.09.2024
Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино
После трех обстрелов со стороны ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T00:32
2024-09-06T00:32
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. После трех обстрелов со стороны ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Гладков вечером в четверг сообщал, что после обстрела со стороны ВСУ в Шебекино погиб мирный житель. "После подомового обхода в результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От "прилета" снаряда разрушена крыша гаража и сильно поврежден стоящий в нем легковой автомобиль. Также осколками посечены четыре автомобиля", - написал он. Гладков добавил, что сотрудники МЧС совместно с нашими бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве. Кроме того, администрация и оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.
https://ria.ru/20240905/kurskaya_oblast-1970922067.html
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шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино

Гладков: при трех обстрелах ВСУ повредили 15 домов в Шебекино

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. После трех обстрелов со стороны ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков вечером в четверг сообщал, что после обстрела со стороны ВСУ в Шебекино погиб мирный житель.
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"После подомового обхода в результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От "прилета" снаряда разрушена крыша гаража и сильно поврежден стоящий в нем легковой автомобиль. Также осколками посечены четыре автомобиля", - написал он.
Гладков добавил, что сотрудники МЧС совместно с нашими бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве. Кроме того, администрация и оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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