https://ria.ru/20240906/povrezhdeniya-1970939233.html

Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино

Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино - РИА Новости, 06.09.2024

Гладков сообщил о повреждении 15 домов в Шебекино

После трех обстрелов со стороны ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T00:32

2024-09-06T00:32

2024-09-06T00:32

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. После трех обстрелов со стороны ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Гладков вечером в четверг сообщал, что после обстрела со стороны ВСУ в Шебекино погиб мирный житель. "После подомового обхода в результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От "прилета" снаряда разрушена крыша гаража и сильно поврежден стоящий в нем легковой автомобиль. Также осколками посечены четыре автомобиля", - написал он. Гладков добавил, что сотрудники МЧС совместно с нашими бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве. Кроме того, администрация и оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.

https://ria.ru/20240905/kurskaya_oblast-1970922067.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия