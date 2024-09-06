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Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО - РИА Новости, 06.09.2024
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Нижегородская область
 
17:25 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/pomosch-1971126768.html
Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО
Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО - РИА Новости, 06.09.2024
Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО
Уникальную российскую разработку – жидкие бинты - доставят участникам специальной военной операции сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:25
2024-09-06T17:25
нижегородская область
сво
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Уникальную российскую разработку – жидкие бинты - доставят участникам специальной военной операции сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Новая партия гуманитарной помощи в зону СВО от депутатов нижегородского законодательного собрания включает в себя прицелы, амуницию, подсумки и медицинскую продукцию. "Каждые две-три недели мы отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. В этот раз везем жидкие бинты российского производства, уже готовые к применению – их нужно лишь вскрыть, смешать и нанести на рану. Мы консультировались с врачами, и это действительно передовая разработка", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва. Он отметил, что депутаты стараются учитывать конкретные запросы и обеспечивать комфорт для бойцов на передовой.
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сво, гуманитарная помощь
Нижегородская область, СВО, Гуманитарная помощь

Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО

© пресс-служба законодательного собрания Нижегородской областиЖидкие бинты доставят участникам СВО сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области
Жидкие бинты доставят участникам СВО сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Уникальную российскую разработку – жидкие бинты - доставят участникам специальной военной операции сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Новая партия гуманитарной помощи в зону СВО от депутатов нижегородского законодательного собрания включает в себя прицелы, амуницию, подсумки и медицинскую продукцию.
© пресс-служба законодательного собрания Нижегородской областиЖидкие бинты доставят участникам СВО сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области
Жидкие бинты доставят участникам СВО сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Жидкие бинты доставят участникам СВО сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области
"Каждые две-три недели мы отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. В этот раз везем жидкие бинты российского производства, уже готовые к применению – их нужно лишь вскрыть, смешать и нанести на рану. Мы консультировались с врачами, и это действительно передовая разработка", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва.
Он отметил, что депутаты стараются учитывать конкретные запросы и обеспечивать комфорт для бойцов на передовой.
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Нижегородская областьСВОГуманитарная помощь
 
 
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