https://ria.ru/20240906/pomosch-1971126768.html

Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО

Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО - РИА Новости, 06.09.2024

Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО

Уникальную российскую разработку – жидкие бинты - доставят участникам специальной военной операции сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:25

2024-09-06T17:25

2024-09-06T17:25

нижегородская область

сво

гуманитарная помощь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Уникальную российскую разработку – жидкие бинты - доставят участникам специальной военной операции сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Новая партия гуманитарной помощи в зону СВО от депутатов нижегородского законодательного собрания включает в себя прицелы, амуницию, подсумки и медицинскую продукцию. "Каждые две-три недели мы отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. В этот раз везем жидкие бинты российского производства, уже готовые к применению – их нужно лишь вскрыть, смешать и нанести на рану. Мы консультировались с врачами, и это действительно передовая разработка", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва. Он отметил, что депутаты стараются учитывать конкретные запросы и обеспечивать комфорт для бойцов на передовой.

https://ria.ru/20240829/politika-1969314557.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сво, гуманитарная помощь