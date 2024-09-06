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Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО
Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО - РИА Новости, 06.09.2024
Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО
Уникальную российскую разработку – жидкие бинты - доставят участникам специальной военной операции сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:25
2024-09-06T17:25
2024-09-06T17:25
нижегородская область
сво
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Уникальную российскую разработку – жидкие бинты - доставят участникам специальной военной операции сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Новая партия гуманитарной помощи в зону СВО от депутатов нижегородского законодательного собрания включает в себя прицелы, амуницию, подсумки и медицинскую продукцию. "Каждые две-три недели мы отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. В этот раз везем жидкие бинты российского производства, уже готовые к применению – их нужно лишь вскрыть, смешать и нанести на рану. Мы консультировались с врачами, и это действительно передовая разработка", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва. Он отметил, что депутаты стараются учитывать конкретные запросы и обеспечивать комфорт для бойцов на передовой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, гуманитарная помощь
Нижегородская область, СВО, Гуманитарная помощь
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Уникальную российскую разработку – жидкие бинты - доставят участникам специальной военной операции сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Новая партия гуманитарной помощи в зону СВО
от депутатов нижегородского законодательного собрания включает в себя прицелы, амуницию, подсумки и медицинскую продукцию.
"Каждые две-три недели мы отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. В этот раз везем жидкие бинты российского производства, уже готовые к применению – их нужно лишь вскрыть, смешать и нанести на рану. Мы консультировались с врачами, и это действительно передовая разработка", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва.
Он отметил, что депутаты стараются учитывать конкретные запросы и обеспечивать комфорт для бойцов на передовой.