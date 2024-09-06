https://ria.ru/20240906/poliklinika-1970991316.html

Гладков рассказал об обновлении поликлиники в белгородском поселке

Гладков рассказал об обновлении поликлиники в белгородском поселке - РИА Новости, 06.09.2024

Гладков рассказал об обновлении поликлиники в белгородском поселке

Отремонтированная поликлиника с пристроенным новым корпусом начинает работать в посёлке Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области, в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:36

2024-09-06T10:36

2024-09-06T10:36

белгородская область

вячеслав гладков

медучреждения

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БЕЛГОРОД, 6 сен – РИА Новости. Отремонтированная поликлиника с пристроенным новым корпусом начинает работать в посёлке Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области, в учреждении установлено новое, в том числе высокотехнологичное, оборудование, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В поселке Томаровка Яковлевского городского округа после реконструкции начинает работать поликлиника. Много было сложностей со сменой подрядчика, но это уже все позади. Установлено новое оборудование, высокотехнологичный аппарат УЗИ, оборудован офтальмологический кабинет", – написал Гладков в своих соцсетях. Реконструкция медучреждения велась в рамках национального проекта "Здравоохранение". Проектом было предусмотрено как обновление существующего здания, так и пристройка к нему нового корпуса, а также закупка нового медицинского оборудования. По данным регионального правительства, в пристраиваемом здании разместился диагностический центр: на первом этаже - кабинеты маммографии, флюорографии и стоматологии, рентген-кабинет, в том числе зубной рентген-кабинет, а также лаборатория. На втором этаже будет оказываться консультативная помощь: в кабинетах хирурга/онколога, уролога, акушера-гинеколога и УЗИ. Ранее в связи с тем, что работы на объекте фактически не велись, и это грозило срывом сроков сдачи поликлиники, власти сменили недобросовестного подрядчика. Ремонтом занималась уже новая строительная организация, которая активными темпами выполняла все запланированные работы. Здание Томаровской районной больницы имени Ивана Сальтевского было передано системе здравоохранения в 1962 году. До марта 2023 года его никогда не ремонтировали капитально. В 2022 году в Томаровской райбольнице увеличили коечный фонд с 30 до 62 коек. Кроме того, здесь расположено первое в регионе паллиативное отделение, где также было увеличено количество коек с 22 до 28.

https://ria.ru/20240905/remont-1970743112.html

https://ria.ru/20240827/blagoustroystvo-1968712827.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, медучреждения