Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об обновлении поликлиники в белгородском поселке - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
10:36 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/poliklinika-1970991316.html
Гладков рассказал об обновлении поликлиники в белгородском поселке
Гладков рассказал об обновлении поликлиники в белгородском поселке - РИА Новости, 06.09.2024
Гладков рассказал об обновлении поликлиники в белгородском поселке
Отремонтированная поликлиника с пристроенным новым корпусом начинает работать в посёлке Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области, в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:36
2024-09-06T10:36
белгородская область
вячеслав гладков
медучреждения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg
БЕЛГОРОД, 6 сен – РИА Новости. Отремонтированная поликлиника с пристроенным новым корпусом начинает работать в посёлке Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области, в учреждении установлено новое, в том числе высокотехнологичное, оборудование, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В поселке Томаровка Яковлевского городского округа после реконструкции начинает работать поликлиника. Много было сложностей со сменой подрядчика, но это уже все позади. Установлено новое оборудование, высокотехнологичный аппарат УЗИ, оборудован офтальмологический кабинет", – написал Гладков в своих соцсетях. Реконструкция медучреждения велась в рамках национального проекта "Здравоохранение". Проектом было предусмотрено как обновление существующего здания, так и пристройка к нему нового корпуса, а также закупка нового медицинского оборудования. По данным регионального правительства, в пристраиваемом здании разместился диагностический центр: на первом этаже - кабинеты маммографии, флюорографии и стоматологии, рентген-кабинет, в том числе зубной рентген-кабинет, а также лаборатория. На втором этаже будет оказываться консультативная помощь: в кабинетах хирурга/онколога, уролога, акушера-гинеколога и УЗИ. Ранее в связи с тем, что работы на объекте фактически не велись, и это грозило срывом сроков сдачи поликлиники, власти сменили недобросовестного подрядчика. Ремонтом занималась уже новая строительная организация, которая активными темпами выполняла все запланированные работы. Здание Томаровской районной больницы имени Ивана Сальтевского было передано системе здравоохранения в 1962 году. До марта 2023 года его никогда не ремонтировали капитально. В 2022 году в Томаровской райбольнице увеличили коечный фонд с 30 до 62 коек. Кроме того, здесь расположено первое в регионе паллиативное отделение, где также было увеличено количество коек с 22 до 28.
https://ria.ru/20240905/remont-1970743112.html
https://ria.ru/20240827/blagoustroystvo-1968712827.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9edc02268b0d630ac00a38e2d17b8333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, медучреждения
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Медучреждения

Гладков рассказал об обновлении поликлиники в белгородском поселке

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 сен – РИА Новости. Отремонтированная поликлиника с пристроенным новым корпусом начинает работать в посёлке Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области, в учреждении установлено новое, в том числе высокотехнологичное, оборудование, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В поселке Томаровка Яковлевского городского округа после реконструкции начинает работать поликлиника. Много было сложностей со сменой подрядчика, но это уже все позади. Установлено новое оборудование, высокотехнологичный аппарат УЗИ, оборудован офтальмологический кабинет", – написал Гладков в своих соцсетях.
Мост через реку Валуй - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Гладков рассказал о завершении ремонта 120-метрового моста через Валуй
Вчера, 10:36
Реконструкция медучреждения велась в рамках национального проекта "Здравоохранение". Проектом было предусмотрено как обновление существующего здания, так и пристройка к нему нового корпуса, а также закупка нового медицинского оборудования.
По данным регионального правительства, в пристраиваемом здании разместился диагностический центр: на первом этаже - кабинеты маммографии, флюорографии и стоматологии, рентген-кабинет, в том числе зубной рентген-кабинет, а также лаборатория. На втором этаже будет оказываться консультативная помощь: в кабинетах хирурга/онколога, уролога, акушера-гинеколога и УЗИ.
Ранее в связи с тем, что работы на объекте фактически не велись, и это грозило срывом сроков сдачи поликлиники, власти сменили недобросовестного подрядчика. Ремонтом занималась уже новая строительная организация, которая активными темпами выполняла все запланированные работы.
Здание Томаровской районной больницы имени Ивана Сальтевского было передано системе здравоохранения в 1962 году. До марта 2023 года его никогда не ремонтировали капитально. В 2022 году в Томаровской райбольнице увеличили коечный фонд с 30 до 62 коек. Кроме того, здесь расположено первое в регионе паллиативное отделение, где также было увеличено количество коек с 22 до 28.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Гладков назвал белгородские города, получившие гранты на благоустройство
27 августа, 12:43
 
Белгородская областьВячеслав ГладковМедучреждения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала