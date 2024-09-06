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Сотрудники Frontex останутся на границе Финляндии и России до конца января - РИА Новости, 06.09.2024
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16:14 06.09.2024 (обновлено: 16:18 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/pogranichniki-1971098649.html
Сотрудники Frontex останутся на границе Финляндии и России до конца января
Сотрудники Frontex останутся на границе Финляндии и России до конца января - РИА Новости, 06.09.2024
Сотрудники Frontex останутся на границе Финляндии и России до конца января
Сотрудники Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) останутся на границе между Финляндией и Россией до конца января, сообщает финская... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:14
2024-09-06T16:18
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) останутся на границе между Финляндией и Россией до конца января, сообщает финская погранохрана. "Пограничная охрана предложила Frontex и уже достигла с ним предварительного соглашения о продолжении поддержки на восточной границе (с Россией - ред.) с тем же уровнем поддержки и персонала с конца октября до конца января 2025 года. Подтверждение от Frontex о продолжении поддержки ожидается в сентябре", - приводятся слова замначальника отдела погранохраны Марко Турунена в материале группы изданий Uutissuomalainen. В настоящее время в Финляндии находятся 25 пограничников Frontex, из них около 20 находятся на границе с Россией, а от трех до шести работают в аэропорту Хельсинки-Вантаа, уточняет Uutissuomalainen. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Они начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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в мире, здоровье - общество, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, frontex
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Frontex
Сотрудники Frontex останутся на границе Финляндии и России до конца января

Погранохрана Финляндии: сотрудники Frontex останутся на границе до конца января

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкГосударственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа"
Государственные пункты пропуска Брусничное и Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Государственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) останутся на границе между Финляндией и Россией до конца января, сообщает финская погранохрана.
"Пограничная охрана предложила Frontex и уже достигла с ним предварительного соглашения о продолжении поддержки на восточной границе (с Россией - ред.) с тем же уровнем поддержки и персонала с конца октября до конца января 2025 года. Подтверждение от Frontex о продолжении поддержки ожидается в сентябре", - приводятся слова замначальника отдела погранохраны Марко Турунена в материале группы изданий Uutissuomalainen.
В настоящее время в Финляндии находятся 25 пограничников Frontex, из них около 20 находятся на границе с Россией, а от трех до шести работают в аэропорту Хельсинки-Вантаа, уточняет Uutissuomalainen.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Они начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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