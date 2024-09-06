https://ria.ru/20240906/pogranichniki-1971098649.html

Сотрудники Frontex останутся на границе Финляндии и России до конца января

Сотрудники Frontex останутся на границе Финляндии и России до конца января - РИА Новости, 06.09.2024

Сотрудники Frontex останутся на границе Финляндии и России до конца января

Сотрудники Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) останутся на границе между Финляндией и Россией до конца января, сообщает финская... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:14

2024-09-06T16:14

2024-09-06T16:18

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) останутся на границе между Финляндией и Россией до конца января, сообщает финская погранохрана. "Пограничная охрана предложила Frontex и уже достигла с ним предварительного соглашения о продолжении поддержки на восточной границе (с Россией - ред.) с тем же уровнем поддержки и персонала с конца октября до конца января 2025 года. Подтверждение от Frontex о продолжении поддержки ожидается в сентябре", - приводятся слова замначальника отдела погранохраны Марко Турунена в материале группы изданий Uutissuomalainen. В настоящее время в Финляндии находятся 25 пограничников Frontex, из них около 20 находятся на границе с Россией, а от трех до шести работают в аэропорту Хельсинки-Вантаа, уточняет Uutissuomalainen. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Они начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967654032.html

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в мире, здоровье - общество, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, frontex