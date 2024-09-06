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В Алтайском крае подросток ранил ножом одноклассника - РИА Новости, 06.09.2024
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14:39 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/podrostok-1971061401.html
В Алтайском крае подросток ранил ножом одноклассника
В Алтайском крае подросток ранил ножом одноклассника - РИА Новости, 06.09.2024
В Алтайском крае подросток ранил ножом одноклассника
Подросток пырнул одноклассника ножом и попытался совершить самоубийство в городе Бийск Алтайского края, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:39
2024-09-06T14:39
происшествия
бийск
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ , 6 сен – РИА Новости. Подросток пырнул одноклассника ножом и попытался совершить самоубийство в городе Бийск Алтайского края, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в Следственном управлении СК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом). По данным следствия, утром 5 сентября 2024 года в городе Бийске между двумя 17-летними подростками произошел конфликт, в ходе которого один из юношей причинил ножевое ранение шеи другому", - говорится в сообщении. После этого нападавший попытался совершить самоубийство, добавили в ведомстве. Оба подростка находятся в медицинском учреждении, им оказывается врачебная помощь. В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что парни - одиннадцатиклассники, они учатся в одном классе бийской школы. "Известно, что ранее несовершеннолетние и их законные представители на учете в органах внутренних дел не состояли… Со стороны сотрудников полиции МУ МВД России "Бийское", а также других представителей органов системы профилактики организована работа с семьями юношей, а также с их одноклассниками", - сообщили в МВД.
https://ria.ru/20240805/moskva-1964162773.html
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происшествия, бийск, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Бийск, Алтайский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Алтайском крае подросток ранил ножом одноклассника

На Алтае подросток пырнул одноклассника ножом и попытался совершить самоубийство

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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БАРНАУЛ , 6 сен – РИА Новости. Подросток пырнул одноклассника ножом и попытался совершить самоубийство в городе Бийск Алтайского края, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в Следственном управлении СК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом). По данным следствия, утром 5 сентября 2024 года в городе Бийске между двумя 17-летними подростками произошел конфликт, в ходе которого один из юношей причинил ножевое ранение шеи другому", - говорится в сообщении.
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После этого нападавший попытался совершить самоубийство, добавили в ведомстве. Оба подростка находятся в медицинском учреждении, им оказывается врачебная помощь.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что парни - одиннадцатиклассники, они учатся в одном классе бийской школы.
"Известно, что ранее несовершеннолетние и их законные представители на учете в органах внутренних дел не состояли… Со стороны сотрудников полиции МУ МВД России "Бийское", а также других представителей органов системы профилактики организована работа с семьями юношей, а также с их одноклассниками", - сообщили в МВД.
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ПроисшествияБийскАлтайский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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