https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971147762.html

Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья

Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья - РИА Новости, 06.09.2024

Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья

Ямы на 600 дворовых территориях Подмосковья отремонтировали в рамках программы губернатора "Формирование современной комфортной городской среды", сообщает... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:43

2024-09-06T18:43

2024-09-06T18:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ямы на 600 дворовых территориях Подмосковья отремонтировали в рамках программы губернатора "Формирование современной комфортной городской среды", сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. "Ямочный ремонт большими картами – от 100 метров в квадрате подтверждает свою эффективность. Это более современный и долговечный подход, который увеличивает срок службы асфальтового покрытия. Всего в этом году отремонтировано свыше 575 тысяч квадратных метров асфальта в 33 городских округах", – рассказал зампредседателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Всего по программе в регионе отремонтировано 589 дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Лидерами по объему выполненных работ стали Химки, в которых обновили 29 дворов – 39 тысяч квадратных метров покрытия. Орехово-Зуевский округ – 31 двор, что соответствует 30 тысяч квадратных метров. А также Богородский округ – 23 двора и 29 тысяч метров в квадрате.

https://ria.ru/20240904/sluzhba-1970628234.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), нацпроект "безопасные качественные дороги"