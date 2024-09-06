https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971147762.html
Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья
Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья - РИА Новости, 06.09.2024
Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья
Ямы на 600 дворовых территориях Подмосковья отремонтировали в рамках программы губернатора "Формирование современной комфортной городской среды", сообщает... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:43
2024-09-06T18:43
2024-09-06T18:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
нацпроект "безопасные качественные дороги"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390237_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_5c51c83837b2d10847ee519d943917f1.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ямы на 600 дворовых территориях Подмосковья отремонтировали в рамках программы губернатора "Формирование современной комфортной городской среды", сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. "Ямочный ремонт большими картами – от 100 метров в квадрате подтверждает свою эффективность. Это более современный и долговечный подход, который увеличивает срок службы асфальтового покрытия. Всего в этом году отремонтировано свыше 575 тысяч квадратных метров асфальта в 33 городских округах", – рассказал зампредседателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Всего по программе в регионе отремонтировано 589 дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Лидерами по объему выполненных работ стали Химки, в которых обновили 29 дворов – 39 тысяч квадратных метров покрытия. Орехово-Зуевский округ – 31 двор, что соответствует 30 тысяч квадратных метров. А также Богородский округ – 23 двора и 29 тысяч метров в квадрате.
https://ria.ru/20240904/sluzhba-1970628234.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390237_480:0:2899:1814_1920x0_80_0_0_99fadcb7b5bd65971b03fbef55280b25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), нацпроект "безопасные качественные дороги"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Нацпроект "Безопасные качественные дороги"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ямы на 600 дворовых территориях Подмосковья отремонтировали в рамках программы губернатора "Формирование современной комфортной городской среды", сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
"Ямочный ремонт большими картами – от 100 метров в квадрате подтверждает свою эффективность. Это более современный и долговечный подход, который увеличивает срок службы асфальтового покрытия. Всего в этом году отремонтировано свыше 575 тысяч квадратных метров асфальта в 33 городских округах", – рассказал зампредседателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Всего по программе в регионе отремонтировано 589 дворовых территорий и внутриквартальных проездов.
Лидерами по объему выполненных работ стали Химки
, в которых обновили 29 дворов – 39 тысяч квадратных метров покрытия. Орехово-Зуевский округ – 31 двор, что соответствует 30 тысяч квадратных метров. А также Богородский округ – 23 двора и 29 тысяч метров в квадрате.