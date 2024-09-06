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Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья - РИА Новости, 06.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:43 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971147762.html
Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья
Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья - РИА Новости, 06.09.2024
Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья
Ямы на 600 дворовых территориях Подмосковья отремонтировали в рамках программы губернатора "Формирование современной комфортной городской среды", сообщает... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:43
2024-09-06T18:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ямы на 600 дворовых территориях Подмосковья отремонтировали в рамках программы губернатора "Формирование современной комфортной городской среды", сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. "Ямочный ремонт большими картами – от 100 метров в квадрате подтверждает свою эффективность. Это более современный и долговечный подход, который увеличивает срок службы асфальтового покрытия. Всего в этом году отремонтировано свыше 575 тысяч квадратных метров асфальта в 33 городских округах", – рассказал зампредседателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Всего по программе в регионе отремонтировано 589 дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Лидерами по объему выполненных работ стали Химки, в которых обновили 29 дворов – 39 тысяч квадратных метров покрытия. Орехово-Зуевский округ – 31 двор, что соответствует 30 тысяч квадратных метров. А также Богородский округ – 23 двора и 29 тысяч метров в квадрате.
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московская область (подмосковье), нацпроект "безопасные качественные дороги"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Нацпроект "Безопасные качественные дороги"

Ямочный ремонт провели в 600 дворах Подмосковья

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРемонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе
Ремонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ремонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ямы на 600 дворовых территориях Подмосковья отремонтировали в рамках программы губернатора "Формирование современной комфортной городской среды", сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
"Ямочный ремонт большими картами – от 100 метров в квадрате подтверждает свою эффективность. Это более современный и долговечный подход, который увеличивает срок службы асфальтового покрытия. Всего в этом году отремонтировано свыше 575 тысяч квадратных метров асфальта в 33 городских округах", – рассказал зампредседателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Московская область - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Более 194 тысяч водителей обратились в подмосковную службу помощи при ДТП
4 сентября, 19:58
Всего по программе в регионе отремонтировано 589 дворовых территорий и внутриквартальных проездов.
Лидерами по объему выполненных работ стали Химки, в которых обновили 29 дворов – 39 тысяч квадратных метров покрытия. Орехово-Зуевский округ – 31 двор, что соответствует 30 тысяч квадратных метров. А также Богородский округ – 23 двора и 29 тысяч метров в квадрате.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Нацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
 
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