https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971147175.html
Свыше 1,5 тысячи школьников Подмосковья посетят уроки электробезопасности
Свыше 1,5 тысячи школьников Подмосковья посетят уроки электробезопасности - РИА Новости, 06.09.2024
Свыше 1,5 тысячи школьников Подмосковья посетят уроки электробезопасности
Специалисты "Мособлэнерго" планируют провести уроки электробезопасности в образовательных учреждениях для более 1,5 тысячи учащихся 5-7 классов в Подмосковье,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:41
2024-09-06T18:41
2024-09-06T18:42
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Специалисты "Мособлэнерго" планируют провести уроки электробезопасности в образовательных учреждениях для более 1,5 тысячи учащихся 5-7 классов в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Под девизом "Электричество — не игрушка!" специалисты компании проведут более 70 интерактивных занятий, которые будут направлены на повышение осведомленности юных жителей Подмосковья о правилах безопасного обращения с электричеством. Планируется, что с начала сентября по конец октября 2024 года эти уроки посетят более 1,5 тысячи. Программа уроков включает в себя лекции, демонстрации и практические занятия, во время которых дети узнают об основных принципах работы электрических сетей, правилах поведения вблизи энергообъектов, а также мерах первой помощи при поражении электрическим током. На занятиях особое внимание будет уделено предупреждению несчастных случаев, которые связаны с детскими играми вблизи электрических опор, трансформаторных подстанций и других электросетевых объектов. Специалисты "Мособлэнерго" для профилактики детского электротравматизма каждый год проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Специалисты "Мособлэнерго" планируют провести уроки электробезопасности в образовательных учреждениях для более 1,5 тысячи учащихся 5-7 классов в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Под девизом "Электричество — не игрушка!" специалисты компании проведут более 70 интерактивных занятий, которые будут направлены на повышение осведомленности юных жителей Подмосковья о правилах безопасного обращения с электричеством.
Планируется, что с начала сентября по конец октября 2024 года эти уроки посетят более 1,5 тысячи.
Программа уроков включает в себя лекции, демонстрации и практические занятия, во время которых дети узнают об основных принципах работы электрических сетей, правилах поведения вблизи энергообъектов, а также мерах первой помощи при поражении электрическим током.
На занятиях особое внимание будет уделено предупреждению несчастных случаев, которые связаны с детскими играми вблизи электрических опор, трансформаторных подстанций и других электросетевых объектов.
Специалисты "Мособлэнерго
" для профилактики детского электротравматизма каждый год проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья.