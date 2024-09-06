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Свыше 3,6 тысячи жителей Подмосковья обратились за жилищным сертификатом - РИА Новости, 06.09.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:28 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971145263.html
Свыше 3,6 тысячи жителей Подмосковья обратились за жилищным сертификатом
Свыше 3,6 тысячи жителей Подмосковья обратились за жилищным сертификатом - РИА Новости, 06.09.2024
Свыше 3,6 тысячи жителей Подмосковья обратились за жилищным сертификатом
Свыше 3,6 тысячи человек в Подмосковье обратились за жилищными сертификатами с начала текущего года, заявки поданы в 35 муниципалитетах, сообщается в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:28
2024-09-06T18:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Свыше 3,6 тысячи человек в Подмосковье обратились за жилищными сертификатами с начала текущего года, заявки поданы в 35 муниципалитетах, сообщается в телеграм-канале пресс-службы правительства Московской области. Сертификат позволяет ускорить процесс переезда в новое жилье. С помощью него можно не ждать, когда возведут дом под переселение, а получить деньги в любом округе Подмосковья и использовать их для постройки собственного дома, покупки квартиры на вторичном рынке или в новостройке. Деньги поступают сразу после оформления всех необходимых документов. Во время ожидания переезда в новую квартиру семья продолжает жить в своей нынешней. Государство выкупает один квадратный метр аварийного жилья по цене 130 186 рублей. Минимальный оплачиваемый метраж - 33 квадратных метра. Так, выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 рублей. С 2024 года в Подмосковье начался новый этап национального проекта "Жилье и городская среда" по расселению аварийных домов, которые признаны такими после первого января 2017 года.
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970897777.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 3,6 тысячи жителей Подмосковья обратились за жилищным сертификатом

© iStock.com / RawpixelПередача ключей от квартиры
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© iStock.com / Rawpixel
Передача ключей от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Свыше 3,6 тысячи человек в Подмосковье обратились за жилищными сертификатами с начала текущего года, заявки поданы в 35 муниципалитетах, сообщается в телеграм-канале пресс-службы правительства Московской области.
Сертификат позволяет ускорить процесс переезда в новое жилье. С помощью него можно не ждать, когда возведут дом под переселение, а получить деньги в любом округе Подмосковья и использовать их для постройки собственного дома, покупки квартиры на вторичном рынке или в новостройке.
Деньги поступают сразу после оформления всех необходимых документов. Во время ожидания переезда в новую квартиру семья продолжает жить в своей нынешней.
Государство выкупает один квадратный метр аварийного жилья по цене 130 186 рублей. Минимальный оплачиваемый метраж - 33 квадратных метра. Так, выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 рублей.
С 2024 года в Подмосковье начался новый этап национального проекта "Жилье и городская среда" по расселению аварийных домов, которые признаны такими после первого января 2017 года.
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