https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971144287.html

Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября

Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября - РИА Новости, 06.09.2024

Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября

С пятницы по 12 сентября на всей территории гослесфонда Подмосковья ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:21

2024-09-06T18:21

2024-09-06T18:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. С пятницы по 12 сентября на всей территории гослесфонда Подмосковья ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Это связано с IV классом пожарной опасности, установившемся в регионе. До 12 сентября ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами. На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС. Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)