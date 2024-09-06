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Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября
Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября - РИА Новости, 06.09.2024
Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября
С пятницы по 12 сентября на всей территории гослесфонда Подмосковья ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:21
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2024-09-06T18:21
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. С пятницы по 12 сентября на всей территории гослесфонда Подмосковья ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Это связано с IV классом пожарной опасности, установившемся в регионе. До 12 сентября ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами. На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС. Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. С пятницы по 12 сентября на всей территории гослесфонда Подмосковья ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Это связано с IV классом пожарной опасности, установившемся в регионе.
До 12 сентября ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами.
На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС.
Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.