Рейтинг@Mail.ru
Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:21 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971144287.html
Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября
Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября - РИА Новости, 06.09.2024
Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября
С пятницы по 12 сентября на всей территории гослесфонда Подмосковья ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:21
2024-09-06T18:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948217809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9096f18a8097ba9f30fde5578d9251f0.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. С пятницы по 12 сентября на всей территории гослесфонда Подмосковья ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Это связано с IV классом пожарной опасности, установившемся в регионе. До 12 сентября ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами. На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС. Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948217809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_592492af384960d14391ef00dee3c350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Ограничения на пребывание в лесах ввели в Подмосковье до 12 сентября

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЕловый лес
Еловый лес - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. С пятницы по 12 сентября на всей территории гослесфонда Подмосковья ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Это связано с IV классом пожарной опасности, установившемся в регионе.
До 12 сентября ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами.
На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС.
Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала