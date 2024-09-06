https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971074707.html

Обрабатывающие предприятия Подмосковья отгрузили товар на 3,2 трлн рублей

Обрабатывающие предприятия Подмосковья отгрузили товар на 3,2 трлн рублей - РИА Новости, 06.09.2024

Обрабатывающие предприятия Подмосковья отгрузили товар на 3,2 трлн рублей

Объем отгрузки продукции предприятиями обрабатывающей промышленности превысил 3,2 триллиона рублей за первые семь месяцев 2024 года в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:08

2024-09-06T15:08

2024-09-06T15:08

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Объем отгрузки продукции предприятиями обрабатывающей промышленности превысил 3,2 триллиона рублей за первые семь месяцев 2024 года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В обрабатывающем секторе промышленности Подмосковья продолжается тренд по росту объемов отгрузки. В январе-июле 2024 года предприятия обрабатывающей промышленности региона отгрузили товаров на сумму 3 243 миллиарда рублей. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Сразу три производственных сектора Подмосковья в отчетном периоде показали рост отгрузки более чем на 50%. Предприятия, которые заняты в производстве кожи, увеличили отгрузку на 64,8%. На 56,1% выросли объемы отгрузки в производстве. Предприятия, которые выпускают готовые металлические изделия нарастили отгрузку на 52,7%, кроме машин и оборудования. Также на 30% и более отгрузка выросла в секторе производства текстильных изделий, в секторе производства резиновых и пластмассовых изделий и еще в секторе производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970870478.html

https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970898842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), промышленность